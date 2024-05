Caravana „Redescoperă Oina” continuă în judeţul Constanţa pentru al doilea an consecutiv

Sala de conferință a hotelului „Sport” din Constanța a fost o gazdă primitoare la mijlocul acestei săptămâni, acolo unde a avut loc lansarea proiectului de succes „Caravana Redescoperă Oina”, aflat în derulare pentru al doilea an consecutiv la nivelul județului Constanța, unde sute de copii și zeci de profesori sunt implicați activ în redescoperirea valorilor tradiționale prin practicarea oinei.La eveniment au participat președintele Federației Române de Oină, Nicolae Dobre, inspectorul de specialitate educație fizică și sport din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Gabriel Georgescu și reprezentanta Consiliului Județean Constanța, Miruna Ferencz.„Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi la implementarea acestui proiect de mare succes în anul 2023, Consiliului Județean Constanța pentru sprijinul financiar acordat, Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Direcției pentru Sport și Tineret a județului Constanța, echipelor A.C.S. Frontiera Tomis Constanța și Tradisport Constanța, împreună reușind să facem un pas important în redescoperirea frumuseții sportului nostru național. Exemplul județului nostru a fost recepționat deja de alte două județe, Argeș și Ialomița, care vor începe în curând proiecte similare. Seriozitatea profesorilor de educație fizică și sport din județul Constanța care s-au înscris în proiect a determinat continuarea acestuia și în acest an, urmând să avem un număr mai mare de dascăli dispuși să cunoască tainele oinei.Cupa Mircea Vodă și Cupa Ciocârlia, ambele desfășurate în primele luni ale anului 2024, sunt competiții ce s-au născut în urma proiectului Caravana Redescoperă Oina și pot afirma că au avut un nivel de joc foarte bun. De asemenea, salut înființarea unui nou club de oină în județul Constanța, A.C.S. Hoinarii Saligny, acolo unde soții Marinescu desfășoară o activitate excelentă” , a declarat Nicolae Dobre, potrivit paginii oficiale de Facebook a Federaţiei Române de Oină.De asemenea, preşedintele FRO a vorbit şi despre importanţa pe care o are acest sport pentru copiii care vor să intre în acest circuit.„Personal îmi doresc ca în viitor acești copii să facă pasul și spre echipele de seniori. Deși partea de infrastructură sportivă nu este cea mai bună la Constanța, încercăm să găsim soluții de fiecare dată, astfel încât să ne desfășurăm competițiile în condiții cât mai bune. Avem alocat un buget mai mare decât în 2023 pentru proiectul Caravana Redescoperă Oina, Consiliul Județean Constanța oferindu-ne 250.000 de lei, ceea ce ne oferă posibilitatea de a iniția un număr mai mare de profesori și elevi.Pot să anunț faptul că am găsit deschidere la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Ovidius”, unde domnul decan Ionel Melenco, este dispus să ne ofere sprijin în derularea unor activități oinistice. O altă noutate pe care vreau să o prezint este cea legată de invitarea în Turcia, la Istanbul, a două echipe naționale de oină ale României, care vor susține meciuri demonstrative în perioada 6-9 iunie, în cadrul unui festival mondial al sporturilor tradiționale. Un prieten al meu și al oinei, domnul Bilal Erdogan, a inițiat această invitație în Turcia, toate cheltuielile de drum, cazare și masă fiind ale statului turc. Consider că este o nouă oportunitate de a promova oina la un nivel ridicat”, a mai transmis Nicolae Dobre.