„Cupa Ciocârlia” la oină, o competiție în care toți participanții s-au bucurat de sport și voie bună

Străvechiul pământ al Dobrogei cinstește de câte ori are ocazia valorile naționale perene ale neamului nostru. Iar oina își are locul binemeritat de fiecare dată. Meritul revine unor oameni cu sentimente profunde față de spiritul românesc, fie că vorbim de profesori, edili locali, membrii ai comunității sau simpli elevi.Astfel, la sfârşitul săptămânii trecute, în frumoasa localitate constănțeană Ciocârlia a fost organizată prima ediție a Cupei Ciocârlia, la care au participat opt echipe de băieți de la Școala Gimnazială nr. 1 Mircea Vodă (profesor Andreea Marinescu), Școala Gimnazială Nr. 1 Saligny (profesor Cornel Marinescu), Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon (profesor Diana Dumitru), Școala Gimnazială Târgușor (profesor Alexandru Dumitru), Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Năvodari (profesor Cătălin Buruiană), Liceul Tehnologic Topraisar (profesor Iulia Cismaru), Școala Gimnazială Castelu (profesor Robert Pîslaru), respectiv Școala Gimnazială nr. 1 Ciocârlia (profesor Mariana Chiper).Organizatorii au decis în urma ședinței tehnice ca echipele să fie împărțite în două grupe prin tragere la sorți, iar primele două clasate din fiecare grupă să se califice în „careul de ași”.Conform preşedintelui comisiei mass-media a FRO, Marius Niculescu, au rezultat două grupe echilibrate, fiecare echipă dorindu-și cu ardoare să meargă mai departe. Spectacolul din teren a fost acompaniat de suporterii din tribună, care, cu sportivitate, au încurajat fiecare echipă. Au rezultat faze spectaculoase, lovituri reușite cu bastonul, în general o competiție care va rămâne în amintirea tuturor.Cine a câștigat turneul are mai mică importanță, aspect reliefat și de președintele Federației Române de Oină în alocuțiunea sa de final, în care a mulțumit organizatorilor pentru această primă ediție a Cupei Ciocârlia, competiție ce se dorește a fi o continuare a frumoasei tradiții existente la nivelul județului Constanța în organizarea unor întreceri juvenile de oină.„Așa cum am mai declarat, proiectul pe care l-am lansat anul trecut, Caravana Redescoperă Oina, este menit să revigoreze sportul nostru național pe raza județului Constanța. Mă bucur că la Ciocârlia sunt oameni care iubesc cu adevărat oina, doamna profesor Mariana Chiper, directorul Școlii Gimnaziale din localitate, domnul Petrică Carabet, și nu în ultimul rând domnul primar Ionuț Șerbu, fiind cele mai bune exemple, dar lista poate continua. La Ciocârlia, toți participanții s-au simțit campioni, iar pentru acest lucru merită sincere felicitări fiecare organizator implicat. Le mulțumesc tuturor pentru eforturi și le doresc mult succes, mai ales că și-au exprimat dorința de a înființa un club sportiv în localitatea Ciocârlia. Federația le va fi în permanență aproape și împreună vom putea pune în practică noi proiecte benefice oinei”, a declarat preşedintele FRO, Nicolae Dobre.