Istorie pentru baschetul local! CSM Constanţa a devenit campioana României

Baschetul constănţean trece printr-o perioadă incredibilă, iar la mijlocul acestei săptămâni a realizat o performanţă istorică. Echipa feminină a celor de la CSM Constanţa a devenit pentru prima dată în istorie campioană naţională după ce a câştigat şi cel de-al treilea meci al finalei disputate cu FCC Baschet UAV Arad.Este un vis devenit realitate datorită unui sezon aproape perfect, în care echipa antrenată de Alexandru Olteanu, Alina Șerban și Volha Tămîrgeanu a pierdut doar două meciuri dintre cele 22 jucate.CSM Constanța a închis finala cu 3-0 la general, după 71-56 în meciul decisiv cu FCC Baschet UAV Arad. Laura Miškinienė a fost în double double, cu 14 puncte și 15 recuperări. Koizar 9p (3 recuperări, 3 pase decisive), Jones 9p (3, 2), Irimia 8p (2, 1), Ghizilă 7p (3, 2), Higgins 6p (8, 0), Bianca Fota 6p, Živković 4p (8, 1), Gödri-Părău 4p (2, 7), Podar 4p (1, 1), Mărginean și Vaida au fost pe teren la această ultimă victorie și au primit, alături de ceilalți membri ai echipei, medaliile de aur ale ediției 2023/24.Trofeul i-a fost înmânat căpitanului Annemarie Gödri-Părău chiar pe terenul unde în urmă cu 24 de ani, valoroasa noastră jucătoare câștiga primul său titlu din carieră! Ea a ridicat trofeul în aplauzele suporterilor arădeni care n-au uitat-o pe fosta lor jucătoare și căreia i-au pus maioul de joc la loc de cinste în Sala Victoria din Arad.„Pot spune că nu a fost uşor. Am avut meciuri grele cu Aradul dar mă bucur din tot sufletul că am reuşit să câştigăm. În viitorul apropiat voi mai juca încă un an la Constanţa. Abia aştept să dau totul pentru această echipă şi sper că ne vom îndeplini aceleaşi obiective. Le mulţumim din tot sufletul suporterilor că au fost alături de noi. I-am simţit alături de noi pe teren şi vreau să spun că pentru ei am câştigat aceste meciuri”, a declarat Annemarie Gödri-Părău.Totodată şi antrenorul Alexandru Olteanu a fost cuprins de emoţie la finalul meciului.„Sunt fericit pentru fete că meritau acest titlu. Au avut un an foarte greu, iar eu sunt foarte fericit că am reuşit să facem aici la Arad un meci foarte bun. Recunosc că mi-a fost frică de acest meci pentru că ştiam ce sală au şi ştiam că au un lot bun care ne va pune probleme. Din fericire am reuşit să facem un meci tactic foarte bun şi cred că din acest motiv am şi câştigat atât de uşor. Publicul este parte din echipa noastră, este parte din inima noastră. În meciurile grele pe care le-am avut anul acesta ne-au susţinut. Titlul acesta de campioană este şi al lor şi aş vrea să felicit şi echipa Aradului care a făcut un sezon excelent. Baschetul feminin a câştigat pentru că o sală plină a venit la meci, un oraş întreg s-a uitat de acasă şi eu cred că asta este foarte important. De aici, noi, ca şi ţară, trebuie să creştem şi să evoluăm. Mi-am sunat copilul imediat după acest meci pentru că îmi era dor de el. Avem nevoie toţi de puţină relaxare, iar după aceea va trebui să începem să lucrăm pentru sezonul următor pentru că va fi extraordinar de greu”, a declarat Alexandru Olteanu.