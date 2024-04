CSM Constanţa, meci important cu CSU Suceava în Liga Naţională de Handbal Masculin

Handbalul se întoarce în acest week-end la Constanţa, oraş care a triumfat ani la rând în cadrul acestei discipline. Sâmbătă va fi o nouă zi de sărbătoare pentru iubitorii handbalului constănţean. CSM Constanţa primeşte vizita formaţiei CSU Suceava, în Sala Sporturilor „Simona Amânar”, cu începere de la ora 18:00.Va fi un regal handbalistic, mai ales că CSM Constanţa este susţinută la fiecare partidă de o mulţime de suporteri.Cel mai probabil aceştia vor lua cu asalt tribunele din Sala Sporturilor pentru a-şi încuraja favoriţii şi îi vor purta pe aceştia spre victorie.Echipa antrenată de George Buricea se află pe locul al doilea în Liga Zimbrilor, cu 55 de puncte, la 11 lungimi în spatele liderului detaşat, Dinamo Bucureşti.Acest lucru înseamnă că CSM Constanţa nu mai poate spera la titlul de campioană a României, însă are oarecum consolidat locul al doilea, aflându-se la opt puncte în faţa următoarei clasate, CS Minaur Baia Mare.Trebuie să reamintim faptul că în ultima partidă de campionat CSM Constanţa a făcut instrucţie cu ultima clasată, Universitatea Cluj, pe care a învins-o la nu mai puţin de 17 goluri diferenţă, scor 39-22.A fost o adevărată lecţie de handbal predată de echipa de la malul mării care a impresionat pe absolut toată lumea.CSM are şansa de a fi antrenată de George Buricea, noul selecţioner al echipei naţionale, cel care nu are o experienţă mare ca antrenor, însă a fost tot timpul alături de acest grup şi a reuşit să îi integreze pe jucători, astfel încât să formeze o formaţie redutabilă.Mai mult decât atât, miza este şi participarea în cupele europene. La ultima participare în EHF European League, CSM Constanţa a avut un parcurs foarte bun, fiind eliminată abia în faza grupelor principale, acolo unde a jucat şi împotriva compatrioţilor de la Dinamo Bucureşti.În sezonul viitor CSM Constanţa ar putea să îşi depăşească performanţa obţinută şi să aducă şi mai multă bucurie în sufletele fanilor de la malul mării care aşteaptă cu sufletul la gură ca echipa lor favorită să îşi potolească foamea de performanţă.Aşadar, meciul cu Suceava va fi probabil unul la îndemâna constănţenilor, însă aşa cum a spus-o în mai multe rânduri antrenorul George Buricea, nici un adversar nu trebuie subestimat.Moldovenii se află pe locul 6 în clasament, cu 34 de puncte, iar pentru ei acest meci nu are neapărat o miză extrem de importantă.Chiar şi aşa, CSM Constanţa va lua cel mai probabil meciul în serios şi va aborda fiecare fază cu maximă seriozitate, astfel încât să obţină o victorie fără emoţii.Totodată, o eventuală victorie sâmbătă, ar însemna o nouă sărbătoare la Constanţa, iar jucătorii ar putea să sărbătorească alături de suporteri la finalul meciului, aşa cum o fac de fiecare dată.