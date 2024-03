Performanțe notabile înregistrate la CSM Constanţa de handbaliști și voleibaliști

Handbaliştii de la CSM Constanța au câștigat la o diferență confortabilă meciul cu CSM 2007 Focșani din etapa a XX-a a Ligii Zimbrilor. Echipa de la malul mării s-a impus cu 29-21 (18-8) în Sala Polivalentă Vrancea, după un joc pe care l-a controlat cu autoritate.Dani Vasile a încheiat cu 13 parade, procentaj 54% la mingi apărate, iar Vitaly Komogorov a fost principalul marcator, cu șase goluri, urmat de Ravnić 5, Nistor 4, Aliokhin 3, Andrei 3, Drăgan 2, Căbuț 2, Nikolić 1, Susanu 1, Caba 1, Stanković 1. Au mai evoluat Vegar, Ștefan, Mouriño și Rusu.CSM Constanța obține cea de-a 16-a victorie din acest sezon și își consolidează locul 2 în clasament, cu 6 etape înainte de finalul campionatului.CSM Constanța are 49 de puncte și un meci-restanță de disputat cu Steaua, iar cea de-a treia clasată, Minaur Baia Mare, are 44 de puncte. Urmează un meci pe teren propriu, cu CSM Bacău care se va disputa sâmbătă, 30 martie, la Sala Sporturilor.Totodată, triatlonul constănţean a fost şi el în prim plan. Este vorba despre o performanță de senzație pentru Carol Popa, medaliat cu argint la Cupa Europeană de la Quarteira (Portugalia), primul concurs din circuitul internațional de triatlon desfășurat în acest an. Sportivul de la CSM Constanța a încheiat pe locul 2 cursa juniorilor, care a reunit la start 70 de competitori valoroși de pe întregul continent.Carol (18 ani) a fost cronometrat în 55 de minute, sosind la 13 secunde în urma câștigătorului, spaniolul Izan Edo Aguilar (19 ani). Carol a fost mai bun la înot, iar la bicicletă a stat la doar 3 secunde în urma ibericului, care a făcut diferența la alergare.„O cursă foarte grea! Am avut un înot bun, o bicicletă bună, însă alergarea a fost foarte rapidă, Edo a fost mai rapid. Sunt mulțumit”, a declarat Carol Popa pentru Europe Triathlon YouTube channel.Britanicul Deri McCluskey a fost pe locul 3, la 5 secunde în urma lui Carol. Raul Petre (18 ani) a terminat pe locul 30, cu timpul de 57.33, însă a fost omul de echipă perfect. L-a ajutat pe Carol în probele de înot și bicicletă, astfel încât să prindă primul pluton și să revină în cursă.Acesta este spiritul de care CSM Constanţa are nevoie pentru calificarea unei ștafete românești la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.De partea cealaltă, voleibalistele CSM Constanța au câștigat cu 3-0 și cel de-al doilea meci cu Știința Bacău din play-out-ul Diviziei A1.Fetele antrenate de Florin Voinea și Radu Began au avut nevoie de numai o oră și cinci minute pentru a se impune în Sala Sporturilor, după 25-17, 25-18 și 25-15. Teodora Iancu a fost principala realizatoare pentru echipa noastră, cu 15 puncte și 22 de preluări (27% pozitive), în timp ce Kristiana Petrova a reușit 10 puncte și 13 preluări (38% pozitive, 23% excelente). Liberoul Skarleta Jancova a avut cel mai bun procentaj la recepție, nouă preluări, dintre care 56% pozitive și excelente. Au mai evoluat: Cimpu 6p, Stanchulova 6p, Vilău 5p, Spînoche 4p, Ruci 3p, Grama 1p, Manolachi 1p, Știrbu, Puică.CSM Constanța (locul nouă în sezonul regulat) mai are nevoie de o victorie pentru a tranșa disputa cu Știința Bacău (locul 12), care se desfășoară după sistemul „3 din 5”, însă următoarele două partide se joacă la Bacău.Dacă se impune într-unul dintre cele două jocuri, echipa noastră își asigură menținerea în Divizia A1, la primul său sezon pe prima scenă a voleiului feminin românesc.