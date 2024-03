Radu Drăguşin: „Meciul cu Columbia ne va ajuta în perspectiva EURO 2024”

Fotbalistul Radu Drăguşin a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Madrid, că meciul amical dintre naţionalele României şi Columbiei îi va ajuta pe el şi pe colegii săi în perspectiva participării la EURO 2024.„E un amical care ne va folosi, cu un adversar foarte puternic şi în formă, cu jucători valoroşi. Şi sunt sigur că acest joc ne va da foarte multe repere despre cum va fi la EURO. Este cea mai în formă naţională din lume, cu 20 de meciuri fără înfrângere, aşa că ne va oferi un meci foarte puternic. Pentru mine e foarte important să joc cât mai mult. În primul meci amical am jucat de la început, acum sper să se întâmple la fel. Pentru că e important pentru mine să am minute în picioare”, a menţionat el.Columbianul Luis Diaz (Liverpool) este pericolul numărul unu în meciul de marţi seara, susţine Drăguşin„Putem spune că e cel mai reprezentativ şi mai în formă jucător al lor. E cel mai valoros şi cu siguranţă e jucătorul care ne poate pune cele mai multe probleme. Joacă la cel mai înalt nivel. Dar asta e un lucru bun, pentru că va fi un test important pentru noi”, a menţionat fundaşul lui Tottenham.„Simţim suportul fanilor naţionalei din ultima perioadă, este o senzaţie incredibilă să ştii că şi în deplasare ai aproape 20.000 de oameni care vin să se susţină. Este o motivaţie în plus, însă, în acelaşi timp, şi o responsabilitate foarte mare”, a adăugat el.