Rezultate remarcabile pentru baschetbaliştii de la CSM Constanţa

CSM II Constanța se impune în deplasarea din Liga 1 de Baschet Masculin, pe terenul celor de la SCM UVT II Timișoara, scor 79-66, meci în care Erik Began a fost MVP-ul partidei.Cu Bogdan Ivanovici pe bancă, CSM II Constanța a făcut un meci solid la Timișoara, acolo unde, imediat după victoria de la Dinamo, a ajuns și Vitalie Balan, alăturându-se lotului din Liga1.CSM II Constanța a dictat ritmul partidei, având la pauză un avantaj de 12 puncte (38-46) ca mai apoi să dețină controlul până la final. Un meci în care staff-ul nostru tehnic a mizat și pe jucătorii tineri din Campionatele Naționale de Juniori.Vlad Ichim a fost printre principalii marcatori, fiind fără greșeală la aruncările din acțiune (100%, 4/4) și având o mână sigură la aruncările de la distanță, de unde a înscris 9 puncte (3/4, 75%) ajutându-și echipa cu 17 puncte.MVP-ul partidei a fost Erik Began, care reușește primul double double al sezonului și cea mai bună performanță de până acum, cu 22 de puncte, 11 recuperări, o pasă decisivă și o intercepție.Naser Omer și Sergiu Drăghici au contribuit cu câte 10 puncte fiecare, Davide Mihai 8p, Vitalie Balan 6p, Rareș Croitoru 4p, Andrei Paloși 2p, Daniel Guțan 1 recuperare, Luca Moroșan 1 intercepție.Cu această victorie, CSM II Constanța urcă pe locul 2 în grupa Echipelor Satelit, cu cinci victorii în opt meciuri, clasându-se pe locul 2 cu 13 puncte.În grupa Promovare, Steaua București caută din nou să revină în eșalonul Ligii Naționale de Baschet Masculin, având un parcurs fără înfrângere, cu opt victorii în tot atâtea meciuri, urmată de Agronomia București (5v/3î).Totodată, CSM Constanța U14 Masculin a încheiat turneul de la Cernavodă cu două victorii în trei meciuri. Cu Ramona Pop pe banca tehnică, CSM Constanța a încheiat ultimele două meciuri cu victorie, 67-65 vs Iris Iași și 63-58 vs CSS Tulcea, cedând în prima partidă cu Axiopolis Cernavodă, scor 56-69.După aceste meciuri, CSM Constanța s-a clasat pe locul 3 în Grupa 3, cu 9 puncte și trei victorii în șase meciuri în această fază. CSM Constanța U14 Masculin are un bilanț general de opt victorii în 14 meciuri în acest sezon.Mai mult decât atât, CSM Constanța U16 Feminin obține o victorie importantă în drumul spre calificarea la Turneul Final al Campionatului Național U16 Feminin, scor 65-47 cu CSM Sportul Studențesc București.Cu Alina Șerban și Norbert Kovasch pe banca tehnică, CSM Constanța a revenit în ultimele două sferturi ale meciului și s-a impus în cea mai recentă etapă a Campionatului Național U16 Feminin, cu CSM Sportul Studențesc București, scor 65-47. A fost un meci cu o primă jumătate echilibrată, în care adversarele au condus la pauza mare la cinci puncte (35-30) însă, CSM Constanța s-a apărat exemplar în a doua parte a meciului ținându-și adversara la numai 12 puncte înscrise în cele două sferturi rămase, mărind procentajul punctelor înscrise din spatele semicercului.Pentru CSM Constanța U16 Feminin urmează un weekend în care va susține două meciuri în Grupa F din Faza a III-a a Campionatului Național U16 Feminin, la București, unde va juca cu Dan Dacian București și Smart Basketball Team Cluj-Napoca.