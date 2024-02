Handbaliştii de la CSM Constanţa au părăsit EHF European League

CSM Constanţa a dat o ultimă reprezentaţie pe teren propriu în actualul sezon de EHF European League. Handbaliştii pregătiţi de George Buricea au întâlnit Dinamo Bucureşti şi au suferit pe parcursul celor 60 de minute efective de joc.La finalul unui meci pe care oaspeţii l-au controlat în totalitate, Dinamos-a impus cu scorul de 33-25 şi păstrează în continuare şanse pentru a se califica în fazele eliminatorii ale competiţiei.De partea cealaltă, CSM Constanţa este eliminată din cupele europene şi rămâne să se axeze în continuare pe competiţiile interne.„Am avut foarte multe ratări şi este greu să câştigi un astfel de meci dacă joci în maniera asta. Cred că au fost peste 20 de ratări. Au fost mai buni în ambele manşe, au meritat. Eu mi-am felicitat jucătorii pentru sezonul extraordinar pe care l-au făcut. Şi-au depăşit condiţia. Mi-aş dori acum să avem apă caldă la sală pentru că băieţii nu au unde să se spele. Cam despre asta trebuie să vorbim dacă suntem corecţi. La meciul trecut cu Fuchse Berlin mi-a fost şi jenă să le spun oamenilor că trebuie să meargă să se spele acasă. Dinamo a fost clar mai bună. Pot să spun că mi-aş fi dorit şi eu să beneficiez de arbitrajul pe care l-au avut ei la Bucureşti, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Echipa asta pe care o conduc a făcut un sezon european extraordinar. Nu avem decât 17 jucători şi nişte juniori. Noi ne-am luptat, dar atât am putut. Am arătat şi noi în foarte multe momente un handbal foarte frumos. Vine meciul cu Minaur Baia Mare şi dacă îl câştigăm ne vom asigura locul al doilea în campionat. După aceea mergem la Berlin să ne bucurăm de ultimul meci în Europa, pentru că această competiţie este exact despre acest lucru: spectacol. Apoi campionatul se va întrerupe şi mergem la echipa naţională”, a declarat George Buricea.Şi Ionuţ Nistor, unul dintre cei mai activi jucători ai constănţenilor, a fost extrem de dezamăgit la finalul jocului.„Este foarte greu de digerat o astfel de înfrângere. Am înţeles că am pierdut pe terenul lui Dinamo, în faţa suporterilor lor, dar aici, acasă la noi, nu ne aşteptam la aşa ceva. Au fost mai buni decât noi, trebuie să fim bărbaţi şi să recunoaştem acest lucru. Drumul nostru în Europa matematic s-a încheiat. Mergem la Fuchse Berlin să prestăm un handbal frumos pentru oamenii de acolo din sală, după care o să ne axăm pe campionat şi pe Cupa României. Urmează un meci decisiv cu Minaur Baia Mare. O luptă pentru locul al doilea. Suntem datori faţă de suporterii noştri. Totul a fost extraordinar până în acest punct în care am întâlnit Dinamo şi ne-am oprit. Nici când am jucat în campionat cu ei nu ne-au bătut atât de rău”, a declarat Ionuţ Nistor.Antrenorul celor de la Dinamo, spaniolul Xavier Pascual, s-a declarat încântat de jocul prestat de elevii săi.„Cred că am făcut un meci foarte bun. Am început foarte bine, echipa a alergat şi ne-am păstrat avantajul pe tot parcursul jocului. Pentru noi este important că am câştigat şi că ne-am calificat. Obiectivul rămâne să mergem cât mai departe. Atmosfera a fost la fel cum a fost la Bucureşti. Este foarte important pentru handbalul românesc să avem tribune pline. Constanţa are o echipă bună, Dinamo la fel. George Buricea face o treabă foarte bună aici la Constanţa şi cred că poate face lucruri frumoase şi la echipa naţională a României”, a declarat Xavier Pascual.