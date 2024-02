CSM Constanța răspunde prin fairplay. Acceptă amânarea solicitată de Sepsi Sfântu Gheorghe în LNBF

Conducerea Clubului Sportiv Municipal Constanța a acceptat amânarea partidei din Liga Națională de Baschet Feminin, care ar fi trebuit să se dispute la data de 2 martie, la Sfântu Gheorghe, cu toate că clubul covăsnean nu îndeplinea condițiile regulamentare pentru a putea solicita această amânare.Nu cu mult timp în urmă, conducerea clubului Sepsi a stârnit o adevărată furtună în mass-media, în legătură cu solicitarea de amânare venită din partea CSM Constanța cu privire la partida pe care cele două echipe trebuia să o dispute în turul campionatului.„Iată că roata s-a întors. Însă așa cum am declarat și la finalul partidei pe care am câștigat-o cu Sepsi pe teren propriu, pe noi ne interesează mai puțin ce se întâmplă în afara terenului de joc, indiferent de adversar. Am fi putut să luăm de asemenea o poziție beligerantă, mai ales că nu s-au întrunit condițiile regulamentare pentru o amânare, însă preferăm să ne concentrăm în continuare la jocul de baschet”, a declarat directorul CSM Constanța, Andrei Talpeș.Sepsi Sfântu Gheorghe a depus solicitarea de amânare a partidei din 2 martie abia în data de 20 februarie, cu mai puțin de 15 zile înaintea meciului, așa cum prevede regulamentul. Mai mult, echipa din județul Covasna mai are la dispoziție o sală, Arena Kati Szabo, care este de asemenea omologată pentru meciuri din LNBF și care, potrivit regulamentului, trebuia luată în considerare ca opțiune.De asemenea, cum Sepsi a propus cu ocazia situației reprogramării de la meciul tur dintre aceleași echipe, existau variantele inversării terenului la meciul retur și disputarea acestuia la Constanța sau pe teren neutru la București la Arena de Baschet a Federației Române de Baschet.CSM Constanța a dat însă dovadă de fair-play și a acceptat amânarea partidei, considerând că este mai important să primeze spectacolul sportiv iar fanii echipei gazdă să poată vedea pe viu un meci între cele mai bune două echipe din Liga Națională.