Sabrina Voinea, pregătită să câștige o medalie la Jocurile Olimpice. "Suntem o echipă unită"

Asta, sub îndrumarea atentă a antrenorilor Corina Moroșan, Camelia Voinea, Patrick Kiens, Florin Cotuțiu și Daymon Jones, o echipă sudată care dovedește că România mai face parte din elita gimnasticii mondiale.





„Când am aflat că ne-am calificat la Olimpiadă, am fost foarte bucuroase și i-am sărit mamei în brațe. Am început să plângem amândouă de bucurie, pentru că toată munca noastră a dat roade. Când am aflat că sunt numărul unu, a fost foarte mândră de rezultatul meu. Eu, când eram mică, îmi doream să ajung aici și am ajuns. Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem la Jocurile Olimpice pentru că știe el de ce”, a declarat gimnasta de la malul mării, Sabrina Voinea.





Este un drum dificil, cu sacrificii multe, dorul de casă fiind poate cel mai greu de îndurat.





„Este un sacrificiu pe care îl facem, pe care ni-l asumăm. Cu înțelegerea familiei, continui să fiu plecat în cantonamente, să fiu plecat, să merg poate o dată pe lună acasă. Acum n-am mai fost de două luni și ceva acasă”, a povestit antrenorul Florin Cotuțiu.





Fetele mai spun că merg o dată pe an acasă, de Crăciun. În rest, familiile acestora le vizitează o dată la o lună sau la două, după cum pot.





În echipă însă au găsit cea de-a doua familie și știu că împreună pot să depășească orice obstacol.





„Orice sportivă, oricât de bună ar fi, nu are șanse să ajungă să facă un rezultat dacă nu are în spate o echipă. O echipă, în primul rând, înseamnă susținere. Ele se susțin una pe alta foarte mult, dar mai mult decât atât înseamnă că demonstrezi că ai un sistem. Pentru că o floare poate să găsească oricine, cinci sau șase flori - mai greu”, a declarat antrenoarea Corina Moroșan.





La Jocurile Olimpice de la Paris vor participa cinci sportive. Miza este una uriașă, însă fetele știu sigur un lucru: indiferent de rezultat, rămân împreună.





Sabrina Voinea este de departe cea mai valoroasă gimnastă română în acest moment şi are exerciţii extrem de dificile pe care cu siguranţă le va pune în practică la Jocurile Olimpice de la Paris.





Constănţeanca mai are un avantaj pe care nu toate sportivele îl au. Şi-a menţinut până în prezent spiritul de copil şi, cu acea „inconştienţă” pe care o are la vârsta sa, poate ajunge pe culmile succesului. Sabrina Voinea a declarat în mai multe rânduri că este gata să facă o figură frumoasă la Jocurile Olimpice şi, de ce nu, să vină acasă cu o medalie cât mai strălucitoare.





Ana Maria Bărbosu, Sabrina Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarță și Andreea Preda sunt gimnastele noastre care ne-au adus calificarea.