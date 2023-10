Campionatul naţional de Gimnastică Aerobică are loc la Constanţa. Două zile de spectacol total

Constanţa va fi pentru câteva zile capitala gimnasticii aerobice din România. Astfel, 224 de sportivi (12 seniori și 212 juniori) vor participa în perioada 2-5 noiembrie 2023, la Sala Sporturilor „Simona Amânar” din Constanța, la Campionatul Național de gimnastică aerobică pentru seniori și juniori.La competiția organizată de Federația Română de Gimnastică, în parteneriat cu DJTS Constanța, Fundatia „Farul Sport 2008”, CS Farul Constanța și CSȘ 1 Constanța s-au înscris gimnaști legitimați la 19 cluburi (CSM Arad, CSU Arad, ACS Gymteam Arad, ACS Aerostar Mădălina Barbu Bucuresti, ACS Academia de Gimnastică Laura Cristache Bucuresti, ACS Luisa Dedu Gymnastics București, ACS Double D București, CS U.N.E.F.S. București, ACS VIVA Sport Bucuresti, CS „Farul” Constanța, CS Municipal Constanța, AS Its what I love Constanta, CSȘ 1 Constanța, ACS The Honey Bears, SCM Dunărea 2020 Giurgiu, LPS Cetate Deva, CS Gimnis Iași, CSM Iași, CSȘ Petroșani).Pentru componenții lotului național de gimnastică aerobică, Daria Mihaiu, Claudia Ristea, Sandra Dincă, Larisa Șuiu, Miruna Iordache, David Gavrilovici, Daniel Țavoc, Darius Branda, Leonard Manta, Antonio Surdu, Vlăduț Popa, Mădălin Boldea, este ultimul concurs înaintea participării la Campionatele Europene din Antalya (17-19 noiembrie).Festivitatea de deschidere va avea loc sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 10:00, după care vor începe calificările la Individual Feminin, Categoria a III-a, iar apoi finala la Individual Masculin, categoria a III-a.Ziua va continua cu alte calificări la Individual Feminin, Categoria a II-a, de data aceasta, iar apoi va urma concursul la Individual Masculin, Categoria I.Intrarea este liberăPublicul va avea parte şi de un moment demonstrativ care cu siguranţă va aduce spectacolul în Sala Sporturilor din Constanţa.După momentul demonstrativ va urma finala Trio Categoria a II-a, iar apoi vor urma calificări Trio, Categoria a II-a. Pe parchetul din Sala Sporturilor se va desfăşura şi concursul de Trio Seniori, iar mai apoi publicul va avea ocazia să urmărească concursurile la Perechi categoria I şi Perechi Seniori.Vor urma ulterior mai multe probe, cum ar fi Finala Grup Categoria a II-a, Grup Categoria I, Finală Individual Feminin Seniori, Finală Individual Masculin Seniori, Finală Aerobic Dance categoria a II-a şi Finală Aerobic Dance categoria I-a. Ziua se va încheia aşa cum este normal cu festivitatea de premiere.Duminică, sportivii vor intra „în pâine” tot de la ora 10:00, atunci când vor avea loc mai multe probe, cum ar fi: Finală Individual Masculin, Categoria a II-a, Finală Individual Feminin, Categoria a III-a, Finală Trio, Categoria I-a, Finală Perechi, Categoria a II-a şi Finală Trio, Categoria a III-a.Va urma apoi un scurt moment demonstrativ, festivitatea de premiere, pentru ca după aceea concursul oficial să continue.Spectatorii vor avea ocazia să vadă live alte probe, cum ar fi Finală Individual Feminin, Categoria I, Finală Grup, Categoria a III-a, Finală Individual Feminin, Categoria a II-a şi Grup Seniori.După o nouă festivitate de premiere care va avea loc, se vor mai desfăşura ultimele probe din cadrul Campionatului national de Gimnastică Aerobică. Este vorba despre Finală Perechi, Categoria a III-a şi Seniori Aerobic Dance.Seara se va încheia cu o ultimă festivitate de premiere, pentru ca apoi toată lumea prezentă la sală să poată asista la ceremonia de închidere a evenimentului. Intrarea va fi liberă.