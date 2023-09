Sub lumina reflectoarelor! Sabrina Voinea Maneca, plus de presiune la Campionatele Mondiale

După o serie de concursuri mai mult sau mai puţin de top, cantonamente, stagii de pregătire şi declaraţii debordante de optimism (justificate oare?), pentru gimnastica românească a venit momentul evaluării/adevărului: încep Campionatele Mondiale!Sâmbătă, 30 septembrie, la Antwerp, se va da startul ediţiei 2023 a Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică. Delegaţia României a ajuns cu bine în Belgia, iar cei 12 gimnaşti au o singură dorinţă: calificarea cu echipa, atât la feminin, cât şi la masculin, la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Să vedem dacă vor avea şi capacitatea de a-şi îndeplini obiectivele.Constănţencele Sabrina Voinea Maneca, Andreea Preda, alături de colegele lor de lot Ana Maria Bărbosu, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarţă şi Ella Oprea Creţu, însoţite de antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroşan, Patrick Kiens, Florin Cotuţiu şi Jones Daymon, vor intra în concursul de calificare în data de 2 octombrie, la ora 10 (ora Belgiei), în prima rotaţie la sol.În competiţia masculină, România va fi reprezentată de Gabriel Burtanete, Robert Burtanete, Andrei Muntean, Roland Modoianu, Nicholas Ţarcă şi Emilian Neagu. Gimnaştii vor fi însoţiţi de antrenorii Marius Berbecar, Marius Urzică şi Gerard Speerstra. Ei vor concura în calificări pe 30 septembrie, ora 16, în subdiviziunea a 3-a, în prima rotaţie la bară.Medaliată cu aur la Cupa Mondială, Sabrina Voinea Maneca (16 ani) se va afla sub lumina reflectoarelor. Toate privirile vor fi aţintite asupra gimnastei legitimate la CS Farul-CSM Constanţa, care a fost nominalizată de site-ul Comitetului Internaţional Olimpic printre cele trei debutante de la Campionatele Mondiale care merită urmărite, ceea ce îi va aduce un plus de presiune. Dacă rezistă, porţile către marea performanţă i se vor deschide larg.La competiţia de la Antwerp, care se vor încheia în data de 8 octombrie şi care reprezintă ultima etapă de calificare la JO de la Paris 2024 pentru echipe, va fi prezentă şi o fostă mare glorie a gimnasticii româneşti: Daniela Silivaş-Harper, notată cu 10 de la parale la JO de la Seoul 1988, este, de data aceasta, Ambasador al Campionatelor Mondiale 2023.La 48 de ani, Şuşovitina face senzaţie!Legendara gimnastă uzbekă Oksana Şuşovitina, în vârstă de 48 de ani, captează lumina reflectoarelor de fiecare dată când concurează, iar Jocurile Asiatice de la Hangzhou (China) nu sunt o excepţie în această privinţă, scrie agenţia Xinhua.Cu ocazia calificărilor concursului feminin de gimnastică artistică, derulate la Centrul sportiv Huanglong (Dragonul Galben), mii de spectatori au scandat pentru „Qiu Ma”, care se traduce prin „Mama Şuşovitina”, în timp ce un mare număr de jurnalişti aşteptau în zona mixtă, în speranţa unei oportunităţi de a o intervieva.Şuşovitina are o istorie de poveste la Jocurile Asiatice, după ce a câştigat opt medalii la această competiţie, inclusiv două de aur, în 2002. Anul acesta, ea vizează o medalie la sărituri.Călătoria olimpică Oksanei Şuşovitina a început în 1992, când a reprezentat echipa unificată a fostei Uniunii Sovietice. Mai târziu, ea a reprezentat Uzbekistanul, iar apoi a trecut la cetăţenia germană, în 2006, înainte de a-şi recupera cetăţenia uzbekă în 2013.