Alexandru Pădure: „Am avut rezultate care ne dau încredere în îndeplinirea obiectivelor la Jocurile Olimpice”

Preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Alexandru Pădure a declarat că rezultatele sportivilor la competiţiile internaţionale din 2023 oferă încredere în îndeplinirea obiectivelor la Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor.„2023 a fost un an bun, am avut rezultate care ne dau puterea de a îndrăzni şi de a privi cu încredere la îndeplinirea obiectivelor la Jocurile Olimpice de la Paris. A fost un an al revenirilor, al confirmărilor, aşa cum a fost şi un an al revanşei halterelor româneşti după acea sancţiune. Pentru că în 2023 avem 67 de medalii câştigate (n.r. - 31 aur, 20 argint şi 16 bronz) şi 82 de clasări pe locurile 4-6 şi încă nu s-au încheiat toate competiţiile. Obiectivele au fost cu siguranţă îndeplinite. Să nu uităm de acea frumoasă tripletă de aur de la Campionatele Europene de la Erevan, să nu uităm că am organizat o ediţie a Europenelor de juniori şi tineret la Bucureşti, unde am reuşit 26 de medalii, dintre care 14 de aur. Aşa cum şi la Europenele de juniori II, U15 şi U17, de unde ne-am întors cu 24 de medalii... aşadar, putem spune că, în general, competiţiile au fost abordate în mod corect de către stafful tehnic şi sportivi. Darîntr-adevăr au fost şi situaţii unde am avut şi evoluţii sub aşteptările noastre, în general la masculin. Iar la cea mai importantă competiţie, Campionatele Mondiale, care a fost criteriu obligatoriu în cursa calificării olimpice, am reuşit să aducem acasă doar o medalie, bronzul câştigat de Mihaela Cambei, care e una dintre cele mai titrate sportive ale noastre în activitate. Aşa că eu spun că Federaţia Română de Haltere şi-a făcut treaba destul de bine, anul acesta. Şi să nu uităm că una dintre priorităţile noastre, poate prioritatea numărul unu, a fost aceea de a activa toate resursele pentru a ne proteja şi a respecta reglementările antidoping, pentru a nu avea alte consecinţe negative