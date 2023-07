România a câştigat 24 de medalii la Campionatele Europene U15 şi U17 de Haltere de la Chişinău

România a câştigat 24 de medalii, dintre care opt de aur, opt de argint şi opt de bronz, la Campionatele Europene de haltere Under 15 şi Under 17 de la Chişinău, preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Alexandru Pădure declarând că rezultatele sunt îmbucurătoare la aceste categorii de vârstă.„Putem spune că, în general, suntem multumiţi de rezultatele obţinute, mai ales datorită faptului că am reuşit să deplasăm un număr important de sportivi la ambele categorii de vârstă, dar au fost şi prestaţii sub aşteptările noastre. Cu siguranţă pentru unii dintre sportivi, emoţiile și-au spus cuvântul au fost şi destul de multe ratări. Este îmbucurător faptul că încă mai avem halterofili de perspectivă la aceste categorii de vârstă, dar o analiză detaliată a acestei participări va trasa liniile pe care trebuie să le parcurgem ca să putem extinde şi reîntări baza de selecţie pe plan naţional. Eu îi felicit pentru rezultate şi mai ales pentru clasarea pe primul loc pe naţiuni la feminin U15, felicitări şi antrenorilor şi întregului coletiv”, a spus Pădure.Preşedintele a subliniat că sportivii cu rezultate vor fi cooptaţi cât de curând la loturile naţionale.