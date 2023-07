FRF a mărit la 22 numărul de echipe din Liga a II-a, din sezonul 2024-2025

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a decis, joi, majorarea numărului de echipe care vor evolua în Liga a II-a, din sezonul 2024-2025, de la 20 la 22 de formaţii, a anunţat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.„Putem spune că înregistrăm o creştere a stabilităţii financiare în rândul cluburilor de Liga a II-a şi o creştere a interesului cluburilor de Liga a III-a de a evolua în Liga a II-a şi am aprobat astăzi creșterea numărului de echipe în Liga a II-a, pentru sezonul 2024-2025, de la 20 la 22 de echipe, astfel încât vom avea un campionat regulat cu 21 de meciuri, un singur tur, pe actualul format. Păstrăm sistemul de play-off şi play-out. În play-off vom avea 6 echipe care vor disputa tur-retur meciurile şi alte 16 echipe vor fi repartizate în play-out-ul competiţiei, în două serii. Retrogradează la final tot 5 echipe în Liga a III-a, ultimele două echipe din fiecare grupă a acestui play-out şi una dintre echipele de pe locurile 6, în urma unui baraj”, a declarat Răzvan Burleanu, la Casa Fotbalului.Oficialul FRF a precizat că pentru a trece la acest format va fi nevoie de schimbări încă din sezonul 2023-2024 al Ligii a II-a.„Pentru a trece însă de la 20 la 22 de echipe pentru sezonul 2024-2025, în următorul sezon, care va începe pe 5 august, vom avea câteva modificări în ceea ce privește promovarea și retrogradarea. Astfel, în sezonul 2023-2024 din Liga a II-a, vor retrograda doar patru echipe, iar din Liga a III-a, în loc de 5 echipe, vor promova 6 echipe. Cea de-a şasea echipă va fi desemnată în urma unor jocuri de baraj între cele mai bune patru echipe, dintre cele cinci echipe învinse în urma finalelor play-off-urilor de promovare. Ca avantaj, vorbim de creşterea numărului de jocuri, vom vorbi de trei meciuri în plus pentru echipele care vor discuta play-out-ul şi două în plus pentru cele din play-off, astfel încât ne apropiem de numărul echipelor din campionatele cu care ne dorim să ne comparăm. Un alt avantaj constă în faptul că vom reduce numărul echipelor retrogradate, ceea ce este foarte important, pentru că până acum operam cu 25%, cea ce era foarte mult. Şi nu în ultimul rând, reducem pauza competiţională, care era destul de mare, cu una-două săptămâni”, a completat Burleanu.