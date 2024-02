Constanţa va fi reprezentată la Campionatul Mondial de Nataţie din Qatar de Patrick Dinu

Nataţia constănţeană are viitor şi acest lucru se poate observa prin rezultatele remarcabile pe care sportivii de la malul mării le obţin în concursurile la care participă. După ce Răzvan Florea a fost medaliat olimpic, acum a venit rândul său să împărtăşească din tainele acestui sport şi să încerce să scoată un nou campion.Şi Răzvan face acest lucru cu brio. Ultima sa „ispravă” este constănţeanul Patrick Dinu, cel care vrea să îi calce pe urme antrenorului său. Patrick Dinu a decolat deja spre Qatar, la Doha, acolo unde au loc Campionatele Mondiale de Nataţie.Acesta va concura în proba de 100 de metri liberi, proba sa favorită de altfel.Patrick a plecat în Qatar doar cu emoţii constructive şi îşi doreşte enorm să se întoarcă acasă cu o medalie cât mai strălucitoare.Să nu uităm faptul că Patrick Dinu poate fi „steaua” lotului naţional al României, mai ales în condiţiile în care starul David Popovici nu participă la aceste Campionate Mondiale.Patrick Dinu nu este bun doar la înot. Acesta a demonstrat că este „campion” şi la învăţătură, el absolvind în 2023 Cambridge School of Constanţa. A terminat clasa a 12-a cu media 10, fiind şef de promoţie, iar în prezent s-a înscris la una dintre cele mai cunoscute universităţi din Statele Unite ale Americii, Princeton, acolo unde studiază Medicina.Aşadar, inteligenţa care l-a făcut să se remarce până acum îl poate ajuta şi în probele de înot la care va participa pe viitor şi îi poate aduce multe medalii şi trofee.La Doha, Patrick Dinu ar putea să se simtă ca „peştele în apă” în proba de 100 de metri liber, aceasta fiind proba sa favorită.Desigur, Patrick Dinu va trebui să concureze mai întâi în calificări şi apoi să îşi câştige un loc în marea finală, pe un culoar cât mai bun, astfel încât să ocupe una dintre cele trei trepte ale podiumului.Aceasta este prima participare a lui Patrick la un Campionat Modial în bazin olimpic şi sportivul de pe litoral vrea să dea tot ceea ce poate pentru a intra în istorie.Este adevărat că la Doha Patrick va întâlni adversari redutabili, însă voinţa care îl caracterizează ar putea să îl propulseze pe acesta în marea finală şi apoi pe un loc pe podium.Răzvan Florea a avut întotdeauna numai cuvinte de laudă la adresa elevului său şi încearcă pe zi ce trece să îi insufle din curajul şi din experienţa acumulată de el.Patrick Dinu are şansa de a fi antrenat de Răzvan Florea, medaliat olimpic, şi trebuie să profite din plin de acest lucru.Campionatele Mondiale din Qatar se desfăşoară între 2 şi 18 februarie, iar delegaţia României conţine opt sportivi, 5 înotători şi 3 săritori în apă.