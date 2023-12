David Popovici a oferit fundiţe aurii din medalia de la Mondiale copiilor care au supravieţuit cancerului

Înotătorul David Popovici a oferit, luni, copiilor care au supravieţuit cancerului fundiţe aurii fabricate din una din medaliile sale de aur cucerite la Campionatele Mondiale de anul trecut în cadrul programului caritabil al MedLife de testare genetică intitulat „Speranţa nu moare de cancer”.Susţinător al proiectului încă de la lansare, David Popovici şi-a donat în urmă cu câteva luni o medalie câştigată în proba de 200 m liber în semn de speranţă pentru copiii bolnavi de cancer. Luni, un panou cu 100 de fundiţe aurii a fost expus în cadrul Institutului Clinic Fundeni pentru a fi dăruite celor care înving boala.Campionul mondial i-a vizitat pe copiii bolnavi de cancer internaţi la Institutul Clinic Fundeni şi a oferit primele 20 de fundiţe celor care au supravieţuit luptei cu această boală.„Eu sunt un campion, dar doar pentru că am reuşit să ating peretele bazinului mai rapid decât alţii. Eu doar înot rapid. Dar consider că responsabilitatea mea şi a tuturor, datoria noastră este să îi ajutăm pe ceilalţi atunci când putem. Mă simt onorat să fiu alături de atât de mulţi învingători. Nu e corect ce li se întâmplă şi trebuie să îi ajutăm. Iar eu mă pot alătura acestui program de testare genetică, unul care ajută şi aduce tratamente personalizate. Trebuie să ajutăm atunci când putem, asta e motivaţia mea. Această medalie este una dintre cele două cele mai importante câştigate de mine, titlurile mondiale. Dar ştiu că pentru alţii, această medalie poate însemna mult mai mult decât pentru mine. Important este mesajul, şi anume că speranţa nu moare de cancer. Medalia este aici şi ajunge la mulţi, mulţi copii, care au nevoie de ea mai mult decât mine, dacă aş ţine-o undeva într-un dulap ca să ştiu că o am. Este doar o medalie”, a spus Popovici.