David Popovici: „În sport fie câştigi, fie înveţi ceva, iar anul acesta am învăţat multe”

Sportivul român David Popovici a declarat după ce a cucerit medalia de bronz în proba de 100 m liber la Campionatele Europene de înot în bazin scurt de la Otopeni, că în sport fie câştigi, fie înveţi ceva, iar anul acesta, chiar dacă nu a avut rezultate aşa de bune precum în 2022, a învăţat foarte multe.„Sunt mulţumit de acest an, chiar dacă nu am avut rezultate aşa de bune ca în 2022. Am învăţat mult mai multe. În sport fie câştigi, fie înveţi ceva. E un principiu în care eu cred foarte tare. Aşa că am învăţat foarte multe anul acesta. E un proces, trebuie să nu uit asta, sunt mulţi paşi, multe competiţii prin care treci. Şi trebuie să înveţi din greşeli, din ce nu ţi-a ieşit. Aşa cum viaţa e un proces, şi sportul e un proces”, a spus el.Popovici s-a arătat bucuros de medalia de bronz câştigată în proba de 100 m liber şi a recunoscut că nu îi place la fel de mult să înoate în bazin scurt.„Am fost agitat azi (n.r. duminică), a fost foarte rapid, au fost multe valuri azi în bazin. Poate de asta nici nu-mi place atât de mult să înot în bazin scurt. Însă fiecare concurs este parte din proces şi sunt foarte bucuros că am reuşit să termin competiţia cu o medalie. Nu ştiu dacă oboseala de ieri şi-a pus amprenta asupra evoluţiei mele de azi, eu am încercat să mă recuperez cât de bine am putut. Într-adevăr, a fost un program diferit, dar în acelaşi timp o provocare foarte bună. Am învăţat să fac mai bine faţă stresului şi oboselii şi aş vrea să le mulţumesc organizatorilor că am dormit ca un bebeluş după reuniunea de aseară”, a menţionat sportivul.