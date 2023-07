David Popovici s-a întors de la Mondialele de Nataţie. „A fost un an haotic”

David Popovici, 18 ani, a revenit în duminică dimineață în România, după Campionatele Mondiale de la Fukuoka, Japonia. Alături de Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Român, David a susținut o conferință de presă la Salonul Oficial de la Aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni).„Vă mulțumesc pentru prezență. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc oamenilor care m-au susținut, care mă susțin, care au urmărit Campionatul Mondial. Am învățat acum cât de importantă e susținerea voastră, în vremuri și mai puțin bune, pentru că binele e în general celebrat la concursuri. E cea mai bună ocazie pentru mine acum să le transmit tinerilor și copiilor care mă urmăresc că nu există magie, există doar antrenament, efort constant pentru a-ți atinge țelul. E complet normal și uman să nu-ți iasă întotdeauna. Chiar prefer să fiu un sportiv complet, care să știe să gestioneze suișurile și coborâșurile carierei imprevizibile pe care ți-o aduce sportul, prefer să fiu asta decât un robot care știe doar să câștige. Consider că aceste experiențe mă fac mai puternic. A fost cel mai intens an din viața mea, de la recordul mondial, până la BAC, până la Fukuoka. A fost un an haotic, bizar, dar am izbutit. Cred că acum e o oportunitate foarte bună pentru mine să înțeleg curajul și asumarea. Ține numai de mine cum reacționez când întâmpin obstacole în drumul meu. Doar asta pot controla. E un proces, iar eu sunt aici să învăț. După cum văd eu lucrurile acum, am două variante. Prima: las ceea ce s-a întâmplat să mă demoralizeze și să mă țină în loc. Sau las ce s-a întâmplat să mă motiveze. Voi alege varianta a doua, bineînțeles. Iubesc ceea ce fac, ăsta e sportul, asta e lumea reală, nu am cum să câștig întotdeauna, îmi pare rău dacă vă așteptați la altceva. Aș vrea să închei cu un citat al lui Earl Nightingale: «Nu renunța niciodată la visul tău doar pentru că îți va lua timp să-l atingi. Timpul trece oricum». Duminică frumoasă! Mulțumesc”, a declarat David Popovici.Ulterior, David Popovici s-a întors în faţa microfoanelor, pentru că nu spusese tot ce avea de spus.Tânărul a dat asigurări că la concursurile viitoare va arăta cu totul şi cu totul altfel.„Mai am ceva de spus. Plec de la concursul ăsta cu ceva extraordinar de valoros, ceva ce am simțit și când am încheiat Jocurile Olimpice din Japonia. Sunt extrem de motivat, mă simt mai puternic ca niciodată. Trebuie să iau o vacanță acum, să am grijă de corpul și de psihicul meu, dar abia aștept să mă întorc la antrenamente. Vreau să fiu din nou cel mai rapid înotător din lume, cel mai bun, pentru că mă simt mai puternic ca niciodată”, a încheiat Popovici.