David Popovici: "Eu nu vreau să ştiu câţi bani fac sau câţi bani câştig pe lună"

„Nu ştiu dacă mă credeţi, dar este adevărat, tatăl meu poate să ateste, toţi oamenii care mă ajută pot să ateste. Eu nu vreau să ştiu câţi bani fac. Eu nu vreau să ştiu câţi bani câştig pe lună, nu vreau să ştiu ce bonusuri primesc, ce premii câştig din înot, tocmai pentru că nu vreau să mă influenţeze. Nu ştiu, odată ce voi şti asta poate mi s-ar urca la cap, poate m-ar face să mă schimb în vreun fel. Tocmai de asta aleg să nu ştiu, dar am oameni de încredere care se ocupă de asta şi pentru că de curând sunt adult şi am crescut va trebui la un moment dat să mă ocup şi eu de asta. Dar o iau pas cu pas şi încerc să nu fug de responsabilitatea asta prea mult, pentru că în curând voi fi nevoit să ştiu şi să-mi văd de viaţa de adult”, a declarat Popovici, miercuri, la One Tower, cu prilejul anunţării unui parteneriat pe patru ani cu o cunoscută bancă din România.





Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial şi european, a declarat, miercuri, cu prilejul semnării unui parteneriat pe patru ani cu Raiffeisen Bank, că nu se interesează deocamdată de câştigurile obţinute până acum din sport.