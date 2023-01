Nataţie / Robert Glinţă și-a anunțat retragerea din sportul de performanță, la doar 25 de ani

„Resursele sunt epuizate şi este timpul să mă adresez şi să am grijă de propria mea sănătate fizică, mentală, emoţională şi spirituală, căci sunt doar o altă fiinţă umană până la urmă. A venit timpul să fac un pas înapoi de la înotul competiţional”, a explicat Robert Glinţă.





În vârstă de 25 de ani, Robert Glință a concurat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, Rio 2016 și Tokyo 2020. Este campion european la 100 m spate și are în palmares trei medalii de argint și trei de bronz la CE.



La Mondiale are un bronz câștigat. El a fost campion mondial de juniori și a deținut un record mondial de juniori la 100 m spate.



„Robert Glință, mulțumim pentru toate emoțiile și victoriile pe care ni le-ai oferit. Trăirile se transformă în amintiri, ne bucurăm că am călătorit împreună în lumea olimpică!”, au transmis reprezentanţii Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.



Foto: Facebook / Robert Glinţă





Înotătorul român Robert Glinţă și-a anunțat, marţi, 17 ianuarie, retragerea din sportul de performanță!