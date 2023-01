Antrenamente lungi şi grele! David Popovici va efectua pregătirea de iarnă în Tenerife

Înotătorul român David Popovici, dublu campion mondial şi european, a început deja pregătirile în vederea noului sezon competiţional, chiar dacă primul concurs important, Campionatul Mondial, este programat abia în luna iulie.„Pregătirea mea merge bine, am intrat în stadiul plictisitor al ei, pentru că nu există competiţii prea curând. E momentul perfect să plecăm în cantonamente şi să construim o bază foarte bună şi puternică pentru singurul meu concurs important din vara asta: Campionatele Mondiale în bazin lung. Mă gândesc la un nou titlu mondial.Vom pleca în cantonament în Tenerife, unde vom petrece trei săptămâni, la fel ca anul trecut. Este un mediu în care nu ai multe lucruri de făcut, doar antrenament, hotel, masă, somn şi în plus învăţat, pentru că la vară voi susţine şi examenul de Bacalaureat”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, tânărul campion român.„Aceasta este cam cea mai grea perioadă din punct de vedere al antrenamentelor, pentru că vor fi cele mai grele, cele mai lungi şi cele mai plictisitoare. Dar am mai trecut prin asta şi o să o fac din nou. Face parte din sportul de performanţă, mi-am asumat, ştiu ce înseamnă”, a adăugat Popovici.Principalul obiectiv stabilit este cucerirea a cel puţin unei medalii la Jocurile Olimpice de anul viitor, de la Paris.„La 16 ani, am reuşit să mă calific la Jocurile Olimpice, aşa cum mi-am dorit de când eram mic. Mi-am îndeplinit visul de a participa, acum, după experienţa de acolo, sigur că îmi doresc cel puţin o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris”, a spus Popovici, care, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, s-a clasat pe locul patru la 200 m liber, la două sutimi de bronz, şi pe şapte la 100 m liber.XXXPreşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a participat la lansarea Academiei de înot a Clubului Sportiv Dinamo, proiect care îşi propune să iniţieze, în următorii 10 ani, 15.000 de copii, dintre care unul să participe la Jocurile Olimpice din 2028.„Baza sportului de performanţă este sportul de masă, iar datoria noastră este de a crea cât mai multe astfel de facilităţi pentru nataţie în acest caz, dar şi pentru celelalte discipline. Asta pentru ca în cel mai scurt timp să avem sportivi de cea mai înaltă performanţă şi cu care să ne putem mândri. Îi felicit pe cei de la CS Dinamo pentru că pun bazele unui astfel de proiect care îşi propune să selecţioneze şi să formeze sportivi pentru Jocurile Olimpice din 2028 şi 2032”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele Mihai Covaliu.Foto: Facebook / Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern