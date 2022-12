Micii înotători constănţeni, declaraţi învingători la Festivalul Dovleacului de la Palatul Copiilor

Respectând o frumoasă tradiţie, începută în urmă cu fix 20 de ani, secţia de nataţie din cadrul Palatului Copiilor Constanţa a organizat Festivalul Dovleacului, un concurs în care toţi participanţii - copii şi părinţi - sunt declaraţi câştigători.Ca în fiecare an, la final de toamnă, bazinul de nataţie din incinta Palatului Copiilor Constanţa a fost gazda unei competiţii în care miza nu o reprezintă medaliile, ci voia bună şi relaxarea: Festivalul Dovleacului.„A devenit deja o tradiţie să organizăm acest frumos eveniment. Prima ediţie a avut loc în anul 2002, însă au mai fost întreruperi, în perioada pandemiei Covid-19.Este un concurs dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, care au de înotat o lungime de bazin. Nu există un regulament strict, copiii pot folosi obiecte ajutătoare, plute. Importantă este bucuria copiilor, a părinţilor, a profesorilor. Scopul este unul utilitar-aplicativ, parcurgerea unei distanţe, 25 metri, în orice stil doreşte fiecare.Este un concurs al dovleacului ornat de copii, ajutaţi de părinţi. Şi mămicile sunt implicate în acţiune, ele fac plăcinta pe care copiii o savurează la ieşirea din bazin”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesoara Veronica Macovei, cea care, alături de colegii de catedră prof. Mirela Andrei şi prof. Doru Oancea, a organizat ediţia de anul acesta a festivalului.Nu mai puţin de 110 copii au plonjat în bazin, cu toţii fiind declaraţi învingători.XXXDublul campion mondial de seniori David Popovici încheie anul 2022 cu o participare la Campionatele Mondialele de înot în bazin scurt de la Melbourne (Australia; 13-18 decembrie), competiţie în care nu şi-a fixat obiective de medalie, ci să înveţe cât mai mult din această experienţă în bazinul de 25 m.„Nu este cea mai importantă competiţie pentru mine, este un prilej de a învăţa să concurez în bazin de 25 metri la cel mai înalt nivel şi, deşi nu mă duc cu obiective extrem de puternice acolo, atâta timp cât am un culoar, am şi o şansă, orice se poate întâmpla. Vreau şi să văd Australia, vreau să concurez în Australia şi să reintru în forma de competiţie. Ar fi greu de gestionat un Campionat Mondial la finalul anului, dacă ar fi fost o competiţie de obiectiv mare, pentru că, deşi este un concurs important pentru mulţi, eu încă trebuie să câştig experienţă. Eu acum învăţ, mai am foarte multe de învăţat de la adversarii mei mai buni decât mine în bazin de 25 metri, aşa că pentru mine acest Mondial este ca o călătorie în care învăţ”, a declarat înotătorul român.La Melbourne, David Popovici va lua startul în probele de 100, 200 şi 400 m liber, iar din delegaţia României vor mai face parte Robert Glinţă (50/100, 200 m spate şi 100 m liber) şi Andrei Mircea Anghel (50 m spate, 50 m fluture), însoţiţi de antrenorii Andrei Rădulescu, Luka Gabrillo, Marius Grigore şi Silviu Anastase.Foto: Facebook / Palatul Copiilor Constanţa