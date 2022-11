Situaţie specială pentru „delfinii” de la Palatul Copiilor. „Suntem unicat în România!”

Cei mai buni înotători ai României îşi dau întâlnire la Campionatele Naţionale de seniori, tineret şi juniori, competiţie care are loc, în perioada 10-13 noiembrie, la Otopeni, în bazin scurt (25 m). „Delfinii” constănţeni sunt şi ei prezenţi la start, cu gândul la medalii.Nu mai puţin de 372 de sportivi, reprezentând 65 de cluburi din întreaga ţară, se vor întrece la Naţionalele de la Otopeni, o competiţie de pregătire şi selecţie în vederea Campionatelor Mondiale în bazin scurt de la Melbourne (13-18 decembrie).De la Palatul Copiilor Constanţa, au făcut deplasarea patru tineri înotători de mare perspectivă: Vladimir Nicolaev (16 ani), Ioan Vlad Talpeş (16 ani), Feysal Derviş (16 ani) şi „mezina” Rebeka Hanriot (14 ani). Din păcate, va lipsi Răzvan Strîmbeanu (16 ani), rămas acasă după ce a suferit o fractură metacarpiană.„Ne dorim să câştigăm una sau două medalii, însă va fi foarte greu de îndeplinit obiectivul, noi, la Constanţa, având o situaţia specială, unicat în România. Din cauza deselor întreruperi de furnizarea a căldurii, noi nu am avut decât trei săptămâni şi jumătate de antrenamente, în timp ce sportivii din celelalte oraşe ale ţării se pregătesc în bazin încă din luna august! Discut cu antrenori din ţară, sunt colegi cu care ne cunoaştem de peste 30 de ani, toţi mă întreabă cum este posibil aşa ceva?Cu toate acestea, sper ca elevii mei să dea totul şi să prindem podiumul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Octavian Tileagă, antrenor emerit în cadrul Palatului Copiilor Constanţa.La Naţionale, sunt prezenţi şi înotători de la Atena Sport Club, grupare condusă de fostul medaliat olimpic Răzvan Florea, dar şi Bianca Costea, elevă a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa. Campioană mondială de juniori şi vicecampioană europeană la 50 m liber, Bianca va lua startul, printre alte probe, la 50 m liber (12 noiembrie - serii şi finală) şi la 100 m liber (13 noiembrie - serii şi finală).XXXIndiscutabil, vedetele Naţionalelor de la Otopeni sunt David Popovici, dublu campion mondial şi european la 100 şi 200 m liber, şi Robert Glinţă, campionul european din 2020 la 100 m spate.David Popovici este înscris în probele de 100 m liber (10 noiembrie - serii dimineaţa şi finală seara), 200 m liber (11 noiembrie - serii şi finală) şi 400 m liber (13 noiembrie - serii şi finală), în timp ce Robert Glinţă, clasat pe locul al cincilea la Campionatul Mondial 2022 de la Budapesta la 50 m spate, va concura la 200 m spate (10 noiembrie - serii şi finală), 100 m spate (11 noiembrie - serii şi finală), 50 m spate (12 noiembrie - serii şi finală) şi 50 m liber (13 noiembrie - serii şi finală).Cei doi înotători se pregătesc pentru prima mare competiţie a noului sezon: Campionatele Mondiale în bazin scurt de la Melbourne (13-18 decembrie). Popovici are un titlu european în bazin scurt, în 2021, la Kazan (Rusia), iar Glinţă este vicecampion european la 100 m spate (2021) şi medaliat cu bronz la 100 m spate la Mondialele 2021 de la Abu Dhabi.Foto: Facebook / Octavian Tavi Tileagă