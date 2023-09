David Popovici a strâns 34.000 de euro în 10 zile pentru o acţiune caritabilă

Dublul campion mondial la înot David Popovici a strâns din donaţii 34.000 de euro în 10 zile în dorinţa de a obţine 45.000 de euro, bani care vor fi folosiţi de Fundaţia Hope and Homes for Children pentru achiziţionarea unui apartament pentru 5 fraţi muzicieni, se arată într-un comunicat de presă.David Popovici şi-a donat ziua de naştere pentru a-i ajuta pe cei cinci tineri.„În doar zece zile de la startul campaniei, David Popovici a reuşit să adune aproximativ 34.000 de euro din cei 45.000 de euro necesari cumpărării unui apartament pentru cinci fraţi performanţi, dar extrem de vulnerabili. Până acum, 1.500 de donaţii şi tot atâţia oameni de bine au făcut ca visul lui David să prindă contur şi să avem încredere că putem spune, cu toată inima, #SuntAici, atunci când privim spre copii performanţi, dar marcaţi de fragilitate şi greu. Pentru a împlini visul celor cinci fraţi, David are nevoie de voi, pentru încă 11.000 de euro”, se menţionează în comunicat de presă.