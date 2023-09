România, pregătită pentru un meci mare în Cupa Davis, la Constanţa

Constanţa fierbe înaintea acestui week-end atât de important pentru tenisul românesc. Vineri şi sâmbătă, în incinta Complexului Sportiv IDU din staţiunea Mamaia Nord, echipa de Cupa Davis a României va juca împotriva reprezentativei din Taiwan într-un meci din Grupa I Mondială, care contează pentru calificarea la barajul care ar putea să ne ducă în Grupa Mondială Principală.Joi, într-un cadru relaxant, pe malul lacului Siutghiol, a avut loc tragerea la sorţi a meciurilor, apoi conferinţa de presă susţinută de componenţii celor două echipe. Astfel, vineri, cu începere de la ora 13:00, Nicholas David Ionel va da piept pe arena principală cu Tseng Chun-Hsin, după care experimentatul Marius Copil îl va întâlni pe Hsu Yu-Hsiou.Sâmbătă, regalul de tenis va începe de la ora 11:00, cu meciul de dublu dintre formaţia alcătuită din Marius Copil şi Vlad Cornea, cea care va întâlni echipa formată din Hsu Yu-Hsiou şi Huang Tsung-Hao.Ultimele două meciuri îi vor aduce tot sâmbătă faţă în faţă pe Nicholas David Ionel cu Hsu Yu-Hsiou şi pe Marius Copil cu Tseng Chun-Hsin.„Mă simt bine la Constanţa, am avut nişte antrenamente bune, sper să continuăm aşa şi în zilele următoare şi să aducem victoria acasă şi să ne calificăm din nou în Grupa Mondială. Cu toții suntem pregătiți. Sperăm să vină foarte multă lume în tribună și să câştigăm meciurile. Plecăm cu prima şansă, jucăm acasă, noi credem că suntem mai buni decât ei pe zgură. Am un serviciu bun şi lucrez la el zilnic. Cred că mă va ajuta. Sper să avem un meci ușor”, a declarat Marius Copil.„Îmi place foarte mult aici la Constanţa. Am mai jucat turnee în acest oraş foarte frumos. Ne-am pregătit foarte bine şi sperăm să câştigăm acest meci. Nu ştiu dacă suntem favoriţi, dar ne dorim să câştigăm. Îi cunosc pe toţi cei din echipa Taiwanului, însă nu am jucat niciodată împotriva vreunuia dintre ei. Este foarte frumos aici pe malul lacului. Este foarte interesant. După acest meci voi merge la Sibiu, acolo unde voi juca într-un turneu de categorie Challange”, a declarat şi Nicholas David Ionel.Tenisul românesc, alături de Simona HalepImediat după aflarea veştii că Simona Halep va fi suspendată timp de 4 ani, mai multe voci din tenisul românesc au reacţionat.De exemplu, Marius Copil nu înţelege de ce constănţeanca a fost suspendată într-un mod atât de drastic.„Este absolut incredibil ce se întâmplă. Sper să aibă câştig de cauză după ce va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Este inuman. Mi se pare aberant să o suspenzi atât de mult timp. A omorât vreun om? Nu cred. Haideţi să fim serioşi. Sperăm ca totul să revină la normal şi de la începutul anului viitor Simona să revină acolo unde îi este locul, adică pe terenul de tenis”, a mai spus Marius Copil.La eveniment a fost prezent şi fostul mare tenismen al României, Horia Tecău. Acesta s-a bucurat foarte mult atunci când a auzit că acest meci dintre România şi Taiwan se va disputa la Constanţa pentru că ultima competiție din Cupa Davis disputată la Constanţa a fost în anul 2015. Totodată, Horia a comentat şi el în câteva cuvinte situaţia Simonei Halep.„Este din nou un meci important pentru România. Este avantajul nostru faptul că jucăm acasă pe un teren pe care îl cunoaştem. Acest club IDU îmi este foarte drag, am copilărit aici şi îmi doresc să avem un public numeros. Va fi un meci dificil. Să nu uităm că liderul lor a jucat în turul al doilea la US Open. Noi ne bazăm foarte mult pe forma lui Nicholas David Ionel şi pe experienţa lui Marius Copil. Despre Simona Halep, ce pot să vă spun? Este foarte nefericit tot procesul acesta prin care a trecut. Eu susţin nevinovăţia Simonei, sunt alături de ea şi mai multe nu pot să comentez. Pentru mine nu contează ce a zis Serena Williams, mai exact că îşi doreşte să îi fie retras titlul Simonei de la Wimbledon. Acesta este doar un simplu fum pentru mine. A început o avalanşă de declaraţii, însă important pentru România este să credem în Simona. Ne dorim ca orice lucru care se întâmplă de acum înainte să fie cât mai favorabil pentru ea. Trebuie să îi fie bine!”, a concluzionat Horia Tecău.