România va întâlni Taiwan în Cupa Davis la Constanţa

Căpitanul nejucător al echipei României de Cupa Davis, Gabriel Trifu, i-a convocat pentru întâlnirea cu Taiwan, din cadrul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, pe jucătorii Nicholas David Ionel, Filip Jianu, Marius Copil, Victor Cornea, Cezar Creţu, Sebastian Gima şi Luca Preda, a anunţat, miercuri, Federaţia Română de Tenis.Delegația României este completată de Dragoş Rusu, fizioterapeut, Luci Niculescu şi Dan Cristea, în calitate de preparator fizic.Echipa naţională de tenis a României va întâlni Taiwanul în cadrul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, partida urmând să se desfăşoare, în perioada 15-16 septembrie 2023, la Tenis Club Idu din Mamaia.Câştigătoarea acestei partide va merge în calificările pentru turneul final al Cupei Davis, în timp ce echipa învinsă va juca în continuare în play-off pentru menţinerea în Grupa Mondială I.Taiwan a învins cu 3-1 echipa Mexicului, în deplasare, la Metepec, cei mai buni jucători taiwanezi, la simplu, din echipa de Cupa Davis fiind: Tung-Lin Wu - locul 173 ATP, Yu Hsiou Hsu - 197, Jason Jung - 331, Tsung-Hao Huang - 568, Ray Ho - 863 etc. La dublu, cele mai bune clasări le au jucătorii: Yu Hsiou Hsu - 180, Tung-Lin Wu - 277, Ray Ho - 306 şi Chun-Hsin Tseng - 473.Antrenorul echipei României, Andrei Mlendea, a declarat că jucăm într-o fază superioară a competiţiei şi respectăm adversarul cu care vom juca, însă faptul că vom juca acasă şi ne vom putea alege suprafaţa de joc constituie un uşor avantaj pentru noi.Programul complet al întâlnirilor din Grupa Mondială I a Cupei Davis: România - Taiwan; Bosnia-Herţegovina - Germania; Bulgaria - Kazahstan; Belgia - Uzbekistan; Argentina - Lituania; Ukraina - Columbia; Ungaria - Turcia; Israel - Japonia; Austria - Portugalia; Grecia - Slovacia; Peru - Norvegia; Danemarca - Brazilia.România nu mai are în prezent o componenţă spectaculoasă în echipa de Cupa Davis, însă jucătorii noştri au pus întotdeauna suflet în ceea ce au realizat pe teren.Un alt factor important este faptul că se va juca la Constanţa, iar publicul de la malul mării este un fin cunoscător al sportului alb.Tribunele din Complexul IDU cu siguranţă vor fi arhipline pentru că la Constanţa s-au organizat mai rar evenimente care au legătură cu tenisul, iar acest lucru îi va face pe spectatori să meargă să vadă meciurile.Marius Copil este cel mai experimentat tenismen din echipa noastră, iar acesta ar putea aduce două puncte importante pentru România.Mai mult decât atât, el poate fi folosit şi în meciul de dublu, acolo unde a făcut în trecut echipă cu Horia Tecău sau Florin Mergea.România mai are la dublu un tenismen consacrat, în persoana lui Victor Cornea, cel care în ultimul timp a devenit cunoscut pentru ascensiunea sa în clasament, dar şi pentru relaţia amoroasă pe care o are în prezent cu cântăreaţa Andreea Bălan.