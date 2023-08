Sorana Cîrstea s-a calificat în turul al treilea la US Open

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în runda a treia a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe rusoaica Ana Kalinskaia cu 6-3, 6-4, miercuri, la New York.Cîrstea (33 ani, 30 WTA), cap de serie numărul 30, s-a impus în 65 de minute şi şi-a egalat cea mai bună performanţă a sa la Flushing Meadows.Sorana Cîrstea nu a trecut niciodată de turul al treilea la US Open, fază pe care a atins-o în 2009, 2019 şi 2020. Anul trecut, românca a pierdut în turul secund.În primul set cu Kalinskaia (24 ani, 87 WTA), Cîrstea a făcut diferenţa prin singurul break, reuşit la 3-2. În actul secund, Cîrstea a câştigat contra serviciului la 2-2, dar imediat Kalinskaia a făcut rebreak. România a mai reuşit un break, decisiv, la 4-4, încheind conturile cu 6-4.Românca a fost superioară la winners, 17-14, şi a făcut mai puţine erori neprovocate, 17-24.Acesta a fost al treilea duel dintre Cîrstea şi Kalinskaia. Kalinskaia a câştigat în 2020 la New York (unde a fost mutat turneul de la Cincinnati din cauza pandemiei), cu 7-5, 6-4, în turul secund. Cîrstea şi-a luat revanşa în martie 2022, în turul al treilea la Indian Wells, cu 5-7, 6-1, 6-0.Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 191.000 de dolari şi 130 de puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi câştigătoarea duelului dintre kazaha Elena Rîbakina, numărul patru mondial, şi australianca Ajla Tomljanovic.