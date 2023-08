Veronica Negreanu, veterana care câştigă medalie după medalie. „Vreau să îi mobilizez pe toţi”

Se spune că dragostea nu are vârstă, iar acest lucru este valabil şi în sport. De cele mai multe ori oamenii vârstnici sunt pure exemple pentru cei tineri şi încearcă să le demonstreze acestora că performanţa poate fi obţinută în orice moment al vieţii. Un astfel de exemplu avem şi noi în Constanţa, mai exact, pe Veronica Negreanu.La aproape 93 de ani, după ce a petrecut mai mult de jumătate din viaţă prin spitale, acolo unde activa ca medic, Veronica Negreanu şi-a dat seama că sportul înseamnă sănătate pură.În loc să facă ceea ce fac aproape toţi pensionarii, să se închidă în propria casă şi să se vaite de cine ştie ce boli, Veronica Negreanu a ales să alerge. Şi o face atât de bine, chiar şi la această vârstă înaintată! Ultima izbândă a avut loc chiar la finalul săptămânii trecute, atunci când Veronica Negreanu a mers la Bucureşti, acolo unde a participat la Crosul Naţional pentru Persoane Vârstnice.Constănţeanca a luat startul în proba de 200 de metri şi a reuşit să termine pe primul loc, terminând cursa în doar un minut.Aşadar, Veronica Negreanu a cucerit medalia de aur şi a adus încă odată cinste oraşului de la malul mării, aşa cum ne-a obişnuit în fiecare an.„Eu asta am ştiut să fac toată viaţa. Să fac sport. Şi acum, ies seara târziu şi mă plimb, îmi place viaţa nocturnă. Încă de când eram tânărăm-am obişnuit cu ea pentru că eram de gardă la spital. Acum, alerg la diferite competiţii şi o fac cu mare plăcere. Trebuie să înţeleagă toată lumea că sportul este sănătate curată. Vreau să îi mobilizez pe cei de vârsta mea. Nu suport să mă uit la ei cum stau închişi în case şi îşi aşteaptă moartea. Nu este un lucru benefic. Trebuie să sunăm adunarea şi să ne mobilizăm, să mergem la astfel de concursuri şi să câştigăm. Dacă eu pot, pot şi ei. De ce să fim inactivi? Haideţi, oameni buni, să facem sport. Hai să alergăm, pentru că este cel mai frumos lucru!”, a declarat Veronica Negreanu.Privind-o cu ochi foarte atenţi şi cu urechile ciulite pe Veronica Negreanu, ne-am dat seama că reprezintă un element mobilizator. Şi nu doar pentru cei vârstnici. Chiar şi tinerii au ce învăţa de la un astfel de model care îşi trăieşte viaţa într-un mod absolut plăcut.Mai mult decât atât, Veronica Negreanu are întotdeauna un aer eminescian, ea recitând de foarte multe ori versuri din poeziile marelui poet, dar nu numai. Un lucru este sigur! Poezia este pansament pentru suflet, iar sportul este pansament pentru corp. Acest slogan este promovat zilnic de către Veronica Negreanu care pare neobosită.Are mai multă energie decât mulţi tineri la un loc şi priveşte viaţa înainte ca şi cum s-ar pregăti în fiecare zi pentru noi provocări.