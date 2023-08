Juniorii de la Victoria Cumpăna au câştigat Cupa „Neurology Clinic 2023”

Sâmbătă seară, în incinta Complexului Sportiv „CENTENAR 2018”, echipa de fotbal juniori a CS Victoria Cumpăna, pregătită de Vasilică Cristocea a câștigat a treia ediție a Cupei Neurology Clinic 2023.Într-o atmosferă de sărbătoare, toți cei prezenți în tribune s-au bucurat de un spectacol pe cinste, echipa din Cumpăna jucând excelent tehnic și tactic, la final reușind să se impună cu scorul de 3 – 1 în fața echipei Primavera Constanța.A fost un meci aprig disputat, o adevarată finală, dar Cumpăna s-a impus pentru că a avut o atitudine mai bună, a luptat până la capăt, a dat dovadă de o puternică unitatea de grup, demonstrând, și de această dată, că este o echipă competitivă, capabilă să câştige trofee.„Am întâlnit un adversar puternic, bine pregătit, pe care am reusit să-l dominăm, am reușit să ne impunem prin jocul nostru, însă nu am fi reușit nimic fără acest public minunat care aseară a fost fantastic și ne-a încurajat pe durata întregii partide. Pentru echipa noastră au marcat: Andrei Cojocaru, Cătălin Simion și Ștefan Tuluc. Cel mai bun jucător al finalei a fost declarat portarul echipei noastre, Raul Bălan”, a declarat antrenorul Vasilică Cristocea.Acest turneu este organizat în fiecare an de medicul neurolog Silvia Popi, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al comunei Cumpăna, și este dedicat juniorilor născuți în anii 2009-2010. În acest an au participat șase echipe: CS Victoria Cumpăna, Viva Constanța, CS Eforie, CFR Constanța 2009, Primavera Constanța și Callatis Mangalia.La festivitatea de premiere, primarul Mariana Gâju le-a făcut o surpriză copiilor campioni. Astfel, până la începerea școlii, întreaga echipă va beneficia de o tabără de vară într-o zonă de munte. O vacanță de 5 zile pe care o merită cu adevărat!