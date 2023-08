Academia Hagi 2014, campioana turneului Enjoy Cup Braşov

Punct final al turneului „Enjoy Cup Braşov 2023” la fotbal, competiţia de sub Tâmpa disputându-se pe două categorii de vârstă - 2014 şi 2015, Academia Hagi aliniind la start doar generaţia 2014.Echipa constănţeană a reuşit un parcurs excelent şi a reuşit să câştige trofeul după ce a înregistrat opt victorii şi o singură remiză. De altfel, golaverajul Academiei Hagi a fost impresionant: 67-3 după nouă meciuri disputate!Iată rezultatele înregistrate de Academia Hagi la „Enjoy Cup Braşov 2023”: grupe: 21-0 cu Stăruinţa Zagon, 1-1 cu Didi Iaşi, 11-0 cu Colţea Braşov, 6-0 cu SFR Rapid, 3-1 cu Sepsi Sf. Gheorghe, 8-0 cu Lazio Celesti, 9-0 cu Phoenix Târgovişte; semifinale: 4-1 cu New Stars Bucureşti; finala mare: 4-0 cu Sepsi Sf. Gheorghe.Lotul Academiei Hagi 2014 care a participat la „Enjoy Cup Braşov 2023” a avut următoarea componenţă: Nicolas Dumitrică, Eric Luncan - portari; Ianis Calagiu, Vlad Voicu, Tudor Dimcia, Călin Focşa, Nicholas Bejan, Antonio Ionescu, Mihail Goncear, Eric Roşcănianu, Eric Monea, Victor Marin - jucători de câmp. Antrenor: Cătălin Săndulescu. Director coordonator: Ciprian Micu.XXXFCV Farul Constanţa va susţine, miercuri, 16 august, de la ora 18.00, în deplasare, partida cu Flora Tallinn, campioana Estoniei, contând pentru manşa a doua a turului trei preliminar al Conference League.Formaţia antrenată de Gheorghe Hagi are mari şanse de calificare în play-off, „marinarii” impunându-se în prima manşă, la Ovidiu, cu scorul de 3-0.