Universitatea Craiova l-a transferat pe mijlocaşul sloven Jasmin Kurtic

Clubul de fotbal Universitatea Craiova a anunţat, marţi, transferul lui Jasmin Kurtic, mijlocaş sloven care a evoluat ultima oară la gruparea italiană Parma.Component al primei reprezentative a Sloveniei, fotbalistul a semnat un contract valabil pe un sezon cu Universitatea Craiova.„Ştiinţa a adus în Cetatea Băniei un internaţional sloven cu aproape 300 de meciuri în Serie A. Mijlocaşul central Jasmin Kurtic a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe un an. Jasmin Kurtic este unul dintre pilonii naţionalei Sloveniei, având până în acest moment 83 de prezenţe. Mult succes în tricoul alb-albastru, Jasmin”, transmite clubul oltean pe pagina oficială de Facebook.În cariera sa de până acum, Kurtic a mai evoluat la formaţiile Bela Krajina, ND Gorica, US Palermo, Varese, Sassuolo, Torino, Fiorentina, Atalanta, SPAL şi PAOK Salonic.