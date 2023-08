Banii încasați de jucătorii Voluntariului pentru că au învins-o pe Rapid

FC Voluntari a reușit să producă surpriza în etapa a patra a SuperLigii și a învins-o pe Rapid, scor 2-1.Jucătorii echipei ilfovene au primit o primă pentru victoria cu giuleștenii, neînvinși până luni seară, câte o mie de euro.Victoria cu Rapid confirmă startul bun de sezon pe care îl are FC Voluntari sub comanda lui Ilie Poenaru.Succesul de luni seară este al treilea din acest sezon, din care s-au disputat patru etape, după cele cu FC Botoșani și Petrolul. Singurul pas greșit a fost făcut în etapa a doua, eșecul clar de pe terenul campioanei Farul, 1-4.Rezultatele din cele patru etape au dus-o pe FC Voluntari pe locul doi din SuperLigă. Cu 9 puncte, ilfovenii sunt depășiți doar de FCSB, care are maximum de puncte.