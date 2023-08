Toni Petrea, după 1-1 cu Dinamo: „Am rămas uimit de ce am auzit. Conducerea, la fel”

Toni Petrea (48 de ani) crede că ”U” Cluj merita mai mult din meciul cu Dinamo, încheiat 1-1.Totuși, antrenorul a remarcat atitudinea și revenirea reușită de jucătorii săi în partea a doua.„Am pierdut două puncte. În prima repriză am jucat destul de bine, am avut o ocazie imensă, n-am fructificat-o și imediat am primit gol.Am avut puterea să revenim și cred că repriza a doua ne-a aparținut în totalitate. Trebuie să luăm lucrurile bune, că am crezut, că am pus presiune pe adversar.Nu ne apărăm doar în patru, ar trebui să ne apărăm cu toții. În momentul în care unul, doi sau trei din echipă nu fac ce trebuie, apar situații de genul acesta, superioritate pentru adversar. Toate lucrurile se sparg în capul fundașilor, dar nu e vorba doar despre ei”, a spus Toni Petrea.Toni Petrea a abordat și subiectul viitorului său, în contextul în care s-a speculat că ar putea fi înlocuit cu Marius Șumudică. Antrenorul susține că atât el, cât și cei din conducere au fost surprinși de zvonurile apărute.„Eu am rămas uimit de ce am auzit. Cei din conducere, la fel, mi-au spus că au rămas uimiți și consternați de ce au auzit. Se dorește ca echipa să joace, să câștige, să adunăm cât mai multe puncte”, a transmis Toni Petrea.