Să curgă vinul! Ciorchinii „grăsunei” de struguri aşteaptă să fie culeşi din podgoriile constănţene

Românii sunt mari consumatori de vinuri, există în piaţă o cerinţă generoasă pentru licoarea lui Bachus, toamna se apropie cu paşi repezi, vremea a fost bună, aşa că sunt toate premisele ca, peste numai câteva săptămâni, după recoltat, horticultorii să zâmbească fericiţi numărându-şi arginţii din pungă.Într-un clasament al producătorilor de struguri din Uniunea Europeană, România ocupă o poziţie fruntaşă, un loc patru deloc surprinzător dacă ţinem seama de „setea” românilor, consumatori de clasă. Să curgă vinul! După ce, în 2021, producţia totală de struguri a fost de 990.000 de tone (locul patru conform Eurostat, podiumul fiind ocupat de Italia - 8,15 milioane de tone, Spania - 6 milioane tone şi Franţa - 4,5 milioane tone), ţara noastră are mari şanse să depăşească, anul acesta, „borna” milionului de tone culese de pe cele 160.000 de hectare pe care s-au plantat vii, aflate pe rod.Şi Dumnezeu a ţinut cu românii, vremea fiind favorabilă horticultorilor, însă, aceştia merg pe principiul de a nu spune hop până nu sar şi gardul, în cazul lor, până nu văd strugurii culeşi şi ajunşi cu bine în crame. Precauţia este cât de poate de justificată, mai ales în cazul producătorilor mai mici, pe care orice „seism” - secetă, pandemie, grindină, dăunătoare etc. - îi poate afecta grav, mergând până la scoaterea de pe piaţă.La nivelul judeţului Constanţa, dincolo de marii jucători, precum cei din Murfatlar, Cernavodă, Rasova sau Viişoara, există mulţi alţi producători mai mici, aflaţi în acest moment cu ochii-n şapte pe podgorii.După furtună, iese şi soarele!„În ultimii ani, au fost vremuri grele pentru noi, cei din horticultură. Mai întâi pandemie, cu dificultăţile de recoltare şi valorificare, pentru că n-au mai fost organizate evenimente. A fost şi secetă, dar sperăm ca anul acesta, care a fost bun până acum, să ne aducă un plus pe grafic.Horticultura, ca mai toate ramurile agriculturii, are un anumit specific, trebuie să fii atent la toate detaliile pentru a culege strugurii de calitate, la toamnă.Cred că, mergând pe coordonatele actuale, putem avea o producţie net superioară celei de anul trecut, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Soarele fierbinte de august este perfect pentru maturarea fenolică şi viitoarea aromă a bobului de strugure. Ciorchinii arată foarte bine, sunt «grăsunei», sperăm să se menţină aşa până la cules.Şi apropo de cules: să ştiţi că şi aceasta este o problemă, găsim tot mai greu oameni care vină să muncească la vie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian P., horticultor.Asupra acestui subiect, al personalului dispus să se implice în muncile câmpului, despre acei truditori ai pământului care au cam dispărut, vom reveni într-o ediţie viitoare.În privinţa recoltei de toamnă, trebuie spus că rezultate bune vor avea mai ales cei care au făcut investiţii semnificative, care au optat pentru întinerirea viilor şi care au băgat bani în tehnologii. Pentru că agricultura nu se mai poate face precum pe vremea bunicilor!