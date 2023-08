Inflaţie, agricultură, energie. INFO economic

l Rata anuală a inflaţiei a scăzut în luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% în iunie, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, informează Institutul Naţional de Statistică.Banca Naţională a României a revizuit în urcare la 7,5%, de la 7,1%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi la 4,4% pentru sfârşitul lui 2024, potrivit datelor prezentate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.l Autorizaţiile acordate de Ministerul Agriculturii pentru tratarea seminţelor de cereale păioase de toamnă cu produse pe bază de neonicotinoide sunt perfect valabile pentru că instituţia este răspunzătoare de producţia agricolă a României, iar cercetările au demonstrat că nu există nicio legătură directă între aceste tratamente şi dispariţia albinelor, a declarat preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Valeriu Tabără.l România are înmagazinate 2,553 miliarde metri cubi de gaze naturale, mai mult cu 603 milioane metri cubi faţă de aceeaşi dată a anului trecut, ceea ce corespunde unui procent de 80,17% din capacitatea totală a ţării, a declarat Ion Sterian, director general Transgaz. Capacitatea totală de înmagazinare a României este de 3,170 miliarde metri cubi în acest an, cu 100 milioane mc mai mult faţă de anul trecut, ca urmare a investiţiilor Depogaz.