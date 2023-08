Investiţii, agricultură, banking. INFO economic

l Electromecanica Ploieşti, filială a Companiei Naţionale Romarm, a semnat cu Raytheon Missiles&Defense o scrisoare de intenţie pentru începerea colaborării pentru producţia în România a rachetelor interceptoare SkyCeptor, informează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului. Ceremonia de semnare a avut loc la sediul ministerului, în prezenţa ministrului Ştefan Radu Oprea şi a altor experţi din cadrul instituţiei.l A intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă, prin care se limitează adaosurile comerciale la 14 produse de bază.Preţurile sunt semnalizate distinct la raft printr-o etichetă de culoare vişinie care face referire la actul normativ menit să susţină persoanele cu venituri medii şi mici, precizează reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Această măsură se va aplica până la sfârşitul lunii octombrie.l Grupul BRD a înregistrat un profit net de 768 milioane de lei în semestrul I 2023, în creştere cu 24,4% comparativ cu în semestrul I din 2022, iar rentabilitatea capitalurilor proprii a crescut până la 20,1% în prima jumătate a anului, în comparaţie cu 15,6% în aceeaşi perioadă din 2022, se arată într-un comunicat de presă al băncii, transmis joi, 3 august. Depozitele clienţilor au ajuns la 58,4 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2023, mai mari cu +8,9% în dinamica anuală, cu un avans de +6,6% an pe an pe segmentul retail şi de +13,3% an pe an pe segmentul companiilor.