Conducerea AFIR reacţionează după ce Federaţia Naţională a Lucrătorilor i-a solicitat demiterea

După ce organizaţia sindicală Federaţia Naţională a Lucrătorilor a solicitat demiterea întregii conduceri AFIR, lansând o serie de acuzaţii, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis un punct de vedere vizavi de acest subiect.„Este un fapt cert, probat prin rezultatele verificărilor instituțiilor abilitate asupra activității AFIR, că la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale managementul personalului se realizează în condiții optime, fiind întreprinse toate demersurile legale pentru optimizarea activității și asigurarea resursei umane eficiente și corespunzătoare derulării eficiente a fluxurilor de lucru la nivelul tuturor structurilor și departamentelor AFIR în concordanță cu obiectivele instituționale și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.Acuzațiile prezentate în mass-media denotă faptul că reprezentanții acestei organizații sindicale fără reprezentativitate nu dețin cunoștințe și înțelegere a prevederilor legale referitoare la raporturile de muncă dintre angajații instituției și angajator și nici cunoștințe privind prin Legea nr. 367/ 2022 privind dialogul social.Prin afirmațiile false pe care le vehiculează în spațiul public, sunt lezate imaginea, prestigiul și profesionalismul AFIR, întrucât angajatorul, în limitele legii, asigură cu promptitudine condiții adecvate pentru desfășurarea activității, refuzând în consecință să achiziționeze bunuri care nu sunt reglementate de lege pentru instituțiile publice (frigidere, diverse tipuri de scaune de birou cerute de liderul sindicatului, dozatoare).Întregul personal al AFIR are la dispoziției toate instrumentele de lucru necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității - ce dovadă mai bună în acest sens decât rezultatele foarte bune pe care le atinge AFIR, an de an.Cheltuielile administrative efectuate de AFIR pentru susținerea activității personalului AFIR urmăresc cu strictețe principiul utilizării responsabile a fondurilor publice, într-un raport cost - eficiență foarte bun.Fără să prezinte dovezi ori exemple concrete, diseminează false informații privind managementul asigurat de conducerea instituției, discreditând experiența profesională a angajaților, performanțele profesionale și rezultatele instituției privind absorbția fondurilor europene.Referitor la informațiile privind verificările Inspectoratului Teritorial de Muncă vă aducem la cunoștință că măsurile luate de conducerea instituției respectă planul de remediere pe care această autoritate a statului l-a comunicat instituției.Subliniem faptul că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este deschisă dialogului cu reprezentanții salariaților și cu sindicatele reprezentative, cu care a demarat deja negocierea contractului colectiv de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 367/ 2022.Referitor la afirmațiile privind persoane din cadrul AFIR sau relații interpersonale ale angajaților AFIR, facem precizarea că personalul instituției respectă prevederile legale privind evitarea conflictului de interese în activitatea desfășurată, iar eventualele situații privind suspiciunea în domeniul conflictului de interese sunt atent monitorizate, inclusiv de autoritățile cu responsabilități în domeniu.În egală măsură sunt absurde informațiile privind organizarea concursului de ocupare a posturilor organizat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - menționăm că instituția a desfășurat concursul cu respectarea integrală a prevederilor H.G. nr. 1336/ 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.Referitor la aspectele privind hărțuirea la locul de muncă, facem precizarea că aceasta nu este tolerată la nivelul instituției, orice eventuală abatere semnalată fiind cercetată disciplinar conform prevederilor legale în vigoare. Organizația fără reprezentativitate sindicală, prin intermediul membrului de conducere, care este și angajat al instituției, menționează cazuri care au fost deja sancționate de conducerea AFIR încă de anul trecut, prezentând exclusiv opinia respectivului membru de conducere.Folosind aceeași metodă de dezinformare, Federația Națională a Lucrătorilor, organizație fără reprezentativitate sindicală conform prevederilor – Legii nr. 367/ 2022 – a dialogului social, face referire la delegări sau detașări fără acordul salariatului sau la încărcarea peste medie cu sarcini de serviciu fără să susțină cu informații sau exemple concrete în acest sens. Această informație este incorectă, cu atât mai mult cu cât la nivelul instituției delegările și detașările nu pot fi făcute decât cu acordul angajaților.Este incorectă și afirmația că nu există termenul de empatie în vocabularul multor directori, dând exemplu că angajaților încadrați în grad de invaliditate „li se refuză drepturile conferite de lege chiar și după ce obțin în scris de la Ministerul Muncii răspunsuri care confirmă aceste drepturi”. Facem precizarea că managementul instituției urmărește aplicarea și respectarea prevederilor legale privind drepturile angajaților încadrați în grade de invaliditate prin punerea în aplicare unitar la nivelul Agenției a clarificărilor primite de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, ca urmare a solicitării de clarificare transmisă de Agenție.Subliniem faptul că drepturile salariale ale angajaților AFIR sunt calculate în mod corect, fiind corelate cu activitatea prestată și performanțele profesionale obținute de către fiecare angajat în parte. Federația Națională a Lucrătorilor organizație fără reprezentativitate sindicală conform legii, folosește cu rea-credință un caz singular privind necesitatea îndreptării unei erori materiale care a produs acordarea unor venituri necuvenite ce nu fac parte din salariu, care ulterior au trebuit recuperate, conform prevederilor legale în vigoare.Ca urmare a necunoașterii prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, chiar și după 6 ani de la aplicarea acesteia, această organizație sindicală nu face distincție între drepturile salariale stabilite prin lege și celelalte modalități de stimulare a performanței profesionale a angajaților, care au criterii clare de acordare.Referitor la afirmația privind acțiunea concertată a conducerii AFIR pentru îngrădirea dreptului la justiție a angajaților și un mod de acțiune de tip mafiot, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la informațiile comunicate de reprezentatul acestei organizații, respectiv încercăm să înțelegem cum ar fi posibil ca o instituție să intervină în actul de justiție.Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale înregistrează performanţe instituţionale atât în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene acordate României (aproximativ 1 miliard de euro pe an), cât și pentru întărirea capacității administrative la un nivel care a adus recunoaștere și certificare internațională pentru AFIR (ISO 270001:2013 privind securitatea informațiilor, ISO 370001:2016 privind managementul anti-mită, ISO 20000-1:2018 privind managementul serviciilor IT), aprecieri repetate și colaborarea directă cu succes cu mai multe companii de elită de la nivel mondial în dezvoltarea de software, precum și utilizarea AFIR ca exemplu de bună practică la nivelul administrației centrale.În ceea ce privește workshop-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale denumit „Analiza stadiului de implementare a PNDR 2022, principalele provocări și măsuri necesare pentru accelerarea absorbției FEADR și pregătirea cadrului de implementare a Planului Strategic 2023 – 2027” care a avut loc la Cluj-Napoca, în perioada 10.05.2023 – 12.05.2023, precizăm că întâlnirea de lucru a fost organizată ca urmare a unei nevoi identificate în comunicările realizate cu personalul de conducere din teritoriu, de la nivel regional și județean, pentru a analiza stadiul implementării proiectelor contractate, constatările formulate de auditorii externi, dificultățile întâmpinate de beneficiari, posibilitățile reale de prelungire după anul 2023 a contractelor care au înregistrat întârzieri în implementare, dar și pentru a clarifica o serie de aspecte privind documentele ce stau la baza pachetului procedural ce va permite deschiderea sesiunilor de depunere a proiectelor de investiții finanțate în acest an prin intermediul Planului Strategic PAC 2023 – 2027.Ținând cont de calendarul estimativ al lansării sesiunilor de primire a cererilor de finanțare aferente investițiilor din noul Plan Strategic, întâlnirea de lucru a fost organizată în perioadă menționată pentru a permite colectarea tuturor observațiilor formulate în cadrul întâlnirii, analiza și includerea acestora în documentele de lucru pentru versiunea consultativă a Ghidurilor Solicitantului și publicarea în timp util spre dezbatere publică a Ghidurilor Solicitantului. Subliniem că întâlnirea de lucru s-a desfășurat cu participarea personalului cu responsabilități de management de la nivel județean, de la nivel regional și de la nivel central, practic cu factorii de răspundere pentru derularea în condiții optime a procesului de primire și de evaluare a cererilor de finanțare.În cadrul întâlnirii s-a realizat o prezentare a draft-urilor de ghiduri ale solicitanților pentru PS PAC 2023 - 2027 și s-au analizat posibilitățile de simplificare a fluxurilor procedurale. Toate aceste aspecte procedurale au fost discutate inclusiv cu oficialii MADR și cu personalul tehnic din cadrul Autorității de Management din cadrul MADR care au participat la această întâlnire de lucru pentru stabilirea tuturor detaliilor necesare pregătirii documentației aferente liniilor de finanțare din Planul Strategic a cărui implementare va demara în acest an.Având în vedere importanța aceste întâlniri, reuniunea AFIR s-a bucurat de participarea distinșilor oficiali ai celor mai reprezentative instituții implicate în procesul de gestionare a fondurilor europene. Astfel, am avut plăcerea să îi avem alături pe ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la acea vreme, domnul Petre DAEA, pe secretarul general adjunct din cadrul MADR, domnul Dumitru JEACĂ, pe directorul general al Autorității de Management din cadrul MADR, doamna Daniela Elena REBEGA, precum și pe directorul general al APIA, domnul Adrian PINTEA. Alături de oficialii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), am avut onoarea să îi avem alături și pe reprezentantul Guvernului României la acea vreme, domnul Mircea ABRUDEAN, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, reprezentantul Parlamentului European, domnul europarlamentar Daniel BUDA, precum și reprezentantul Consiliului Județean Cluj, domnul VAKAR-ISTVAN Valentin, vicepreședinte al Consiliului Județean Cluj.Toți invitații la întâlnirea de lucru au acordat un interes deosebit acestei reuniuni în contextul în care pregătim lansarea sesiunilor de finanțare din acest an deschise pentru fermieri, procesatori, antreprenori, organizații de utilizatori de apă pentru irigații și autorități publice locale, în noua perioada de programare 2023 – 2027.Workshop-ul s-a organizat prin parcurgerea în mod transparent a unei proceduri proprii de achiziție, având criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate – preț, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. (6) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.Costurile pentru organizarea reuniunii au fost prevăzute a fi suportate în cadrul PNDR 2014-2020, prin Măsura 20 „Asistență tehnică”, Capitolul 15.6 și nu de la bugetul de stat. Descrierea modului de utilizare a asistenței tehnice, inclusiv a acțiunilor legate de pregătirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, informarea și controlul Programului și de implementare a acestuia, precum și a activităților referitoare la perioadele de programare precedente sau ulterioare sunt menționate la articolul 59, alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013, prin urmare nu se poate discuta despre o afectare a bugetului de stat.Anunțul a fost publicat pe site-ul www.afir.info la Secțiunea Despre noi/ Achiziții Publice, dar și pe site-ul www.afir.ro la Secțiunea Despre AFIR/ Achiziții derulate de AFIR/ Achiziții active, încă din data de 11 aprilie 2023, fiind asigurat în acest fel principul transparenței.Participanți la procedura de achiziție au fost Waldorf Tours (declarat câștigător, având un punctaj de 99,94 puncte din 100 puncte posibile și o ofertă financiară de 222.160,00 lei), D&D European Consulting (declarat necâștigător în urma punctajului obținut, având un punctaj de 99,66 puncte din 100 puncte posibile și o ofertă financiară de 222.020,00 lei) și Avangarde Business Group (a cărui oferta a fost declarată inadmisibilă, ca urmare a faptului că nu au fost întrunite cerințele minime și obligatorii din documentația de atribuire – vezi punctul 4.2.1. Asigurarea cazării participanților, din Caietul de sarcini și punctul 7 Modul de prezentare a ofertei, la secțiunea Modul de prezentare al Propunerii Tehnice, din Invitația de participare, conform cărora „Ofertantul va prezenta la momentul depunerii ofertei, dovada rezervării ferme a celor 140 de camere în regim single” – fapt ce a fost confirmat de către ofertant prin comunicarea în oferta sa tehnică a imposibilității blocării ferme a spațiilor de cazare necesare, ținând cont și de faptul că disponibilitatea unităților hoteliere pentru perioada de curs poate suferi modificări).În mod transparent, pe pagina oficială de internet a AFIR se regăsește întregul Raport al procedurii, care este publicat în pagina Achiziții derulate de AFIR, în meniul Despre AFIR (link https://afirportalcmsprod.azurewebsites.net/achizitii-active/achizitie-servicii-de-organizare-evenimente-pentru-desfasurarea-unei-intalniri-de-lucru-11042023/) și care conține toate detaliile procedurii.Epitetele utilizate în comunicarea publică a organizației sindicale Federația Națională a Lucrătorilor, care până la această dată nu a făcut dovada reprezentativității conform legii în raport cu Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denotă lipsa unor informații credibile și încercarea de a manipula publicul către o emoție potrivnică Agenției, o instituție publică ce a demonstrat performanță administrativă cu rezultate concrete în cei peste 20 de ani de activitate.Performanțele obținute de Agenție în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene acordate României se pot cuantifica prin date concrete și nu lasă loc de interpretare privind eficiența managementului AFIR. Astfel, încă o dată, speculațiile privind managementul defectuos se dovedesc a fi nefondate.Agenția gestionează de peste 22 ani fondurile europene nerambursabile acordate României pentru finanțarea investițiilor în agricultură și a dezvoltării spațiului rural, precum și pentru efectuarea plăților către fermieri.Până în prezent, prin programele SAPARD, PNDR 2013, PNDR 2020 și perioada de Tranziție, Agenția a efectuat plăți de 20 miliarde de euro fonduri nerambursabile pentru finanțarea proiectelor de investiții, precum și pentru plăți compensatorii.Prin cele trei Programe de finanțare, Agenția a semnat cu fermieri, procesatori, antreprenori, autorități publice și grupuri de producători, peste 180.500 de contracte pentru finanțarea proiectelor de investiții cu o valoare totală ce depășește 14,2 miliarde de euro.Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este una dintre cele mai performante instituții publice din România, care asigură gestionarea eficientă a fondurilor europene acordate de Uniunea Europeană și Guvernul României, pentru modernizarea agriculturii și dezvoltarea satelor din România”, se arată într-un comunicat semnat de directorul general al AFIR, George Chiriţă.