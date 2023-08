Ministrul Economiei: „Damen nu este într-o poziţie în care ar avea vreunul dintre drepturi atinse”

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, a declarat, vineri, 4 august, într-o conferinţă de presă, că nu înţelege decizia Damen Holding BV de a anula asocierea cu statul român privind Şantierul Mangalia, întrucât Damen nu este într-o poziţie în care ar avea vreunul dintre drepturi atinse, iar Guvernul României face demersuri pe lângă Comisia Europeană şi OCDE pentru a putea reintroduce această excepţie în legea care priveşte guvernanţa corporativă.„Din punctul nostru de vedere, Damen nu este într-o poziţie în care ar avea vreunul dintre drepturi atinse, de orice fel, pentru că există o clauză tranzitorie în lege şi atâta timp cât consiliul de supraveghere şi consiliul de administraţie este la lucru, ei îşi manifestă capacitatea de a manageri ai şantierului naval fără nicio problemă. De aceea, personal, nu înţeleg de ce această decizie de astăzi, pentru că le-am comunicat deja că suntem în acest grup de lucru, că am informat şi suntem în contact atât cu Comisia Europeană, cât şi cu OCDE pentru a putea reintroduce această excepţie, pentru că este un caz unic în România în această formulă de a lucra într-un sistem dual. Facem eforturi în continuare, suntem în dialog.Eu cred că lucrurile, atunci când suntem la masa discuţiilor, pot să evolueze bine, atât pentru Damen, cât şi pentru acţionariat, adică pentru cetăţenii României pe care îi reprezentăm prin intermediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi, în acelaşi timp, pentru cei care lucrează astăzi la Şantierul Naval”, a declarat Ştefan-Radu Oprea.Ministrul a spus că reprezentanţii statului român sunt dispuşi să depună toate eforturile în continuare, să stea la masa discuţiilor şi să găsească cea mai bună soluţie.„Din punctul meu de vedere, nu este nimic care să prejudicieze cumva capacitatea de a-şi exercita managementul de către investitorii de la Damen. Este o situaţie pe care o cunoşteam, întrucât am primit corespondenţă din partea Damen că există această înţelegere din partea lor, că există contract, că sunt clauze care ar putea să ducă la încetarea contractului din perspectiva dumnealor. Am avut întâlniri, am avut întâlniri la minister cu reprezentanţii Damen, inclusiv cu dl. Damen, cu o discuţie foarte aplicată despre faptul că suntem implicaţi, că suntem dornici să rezolvăm această situaţie apărută în urma negocierilor cu Comisia Europeană şi cu OCDE referitoare la legea care priveşte guvernanţa corporativă. În fapt, Damen avea o excepţie în sensul în care a cedat 2% din acţiuni către statul român cu condiţia de a avea managementul şi acest lucru se desfăşura existând un sistem dual cu un directorat şi un consiliu de supraveghere şi bineînţeles, o adunare generală a acţionarilor. Prin legea care a fost promulgate, această excepţie a fost pierdută”, a susţinut ministrul.Oprea a precizat că s-a constituit imediat un grup de lucru, atât la nivelul ministerului, cât şi la nivelul Guvernului, pentru că a fost o cerinţă a prim-ministrului Marcel Ciolacu de a avea implicat şi Ministerul Justiţiei, şi Secretariatul General al Guvernului, şi celelalte ministere, alături de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, pentru a avea o soluţie bună, corectă, astfel încât să se poată continua această colaborare.