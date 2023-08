Prima etapă a Ligii a-4-a din Constanţa a adus multe goluri si faze spectaculoase

Fotbalul mic din judeţul Constanţa a luat startul în weekendul care tocmai a trecut, iar prima etapă a adus foarte mult spectacol şi foarte multe goluri. Danubius Rasova a primit pe teren propriu vizita celor de la Farul Tuzla. Gazdele au făcut un joc perfect şi s-au impus cu 5-1, în timp ce în meciul de juniori tabela a arătat 8-2, tot în favoarea celor de la Danubius Rasova.Ştiinţa Acalab Poarta Albă a remizat, scor 1-1, cu CSO Murfatlar, iar în meciul juniorilor echipa din Murfatlar a câştigat cu 8-1.CSO Ovidiu a întâlnit pe teren propriu echipa Victoria Cumpăna. Fotbaliştii din Ovidiu au fost mai inspiraţi şi s-au impus cu 2-1, iar la juniori rezultatul final a fost 2-2.Portul Constanţa nu le-a făcut faţă celor de la CS Năvodari şi a cedat meciul de pe teren propriu, scor 2-3, în timp ce la juniori s-a înregistrat acelaşi rezultat.Viitorul Pecineaga a dat peste o nucă tare atunci când a întâlnit-o pe CS Medgidia. Formaţia de pe malul canalului s-a impus cu 5-1 la seniori, respectiv 8-2 la juniori.CS Eforie a terminat la egalitate, scor 2-2 cu CS Lumina, iar în meciul juniorilor echipa din Lumina a câştigat cu 6-1.Tot 2-2 s-a încheiat şi meciul dintre CS Agigea şi Sparta Techirghiol, în timp ce în meciul juniorilor a fost o ploaie de goluri, tabela arătând la final 15-1 pentru echipa din Techirghiol.Cu o echipă tânără, nou formată, Viitorul Cobadin a câştigat cu 1-0 meciul cu Poseidon Limanu 2 Mai, iar juniorii i-au copiat pe seniori, câştigând cu acelaşi scor.Ultima partidă a etapei le-a adus faţă în faţă pe CS Mihail Kogălniceanu şi Viitorul Hârşova. Oaspeţii de la Hârşova au câştigat cu 3-1 în meciul de seniori, în timp ce la juniori s-au impus cu un neverosimil 6-1.Comuna Cobadin are o nouă echipă în Liga a-5-aDupă ce mai mulţi fotbalişti ai formaţiei Viitorul Cobadin, care evoluează în Liga a Patra, au fost alungaţi de la echipă, sau mai bine zis au fost forţaţi de împrejurări să plece, iată că aceştia nu au depus armele şi au creat o nouă entitate. Mai bine de un an jucătorii nu au mai călcat pe un teren de fotbal, iar acum pornesc împreună la un nou drum.Noua formaţie se numeşte AS Unirea Cobadin şi este înscrisă în Liga a Cincea.În componenţa acesteia se află jucători experimentaţi precum căpitanul Mihai Langu, Cristi Hristoaie, Laurenţiu Ogoreanu, dar şi alţii.Echipa este antrenată de tehnicianul Ionel Langu, cel care are la activ promovarea cu fosta echipă din Cobadin în Liga a Patra.Unirea Cobadin nu poate evolua pe teren propriu în comună, deoarece acolo evoluează formaţia Viitorul Cobadin, astfel că s-a ales ca meciurile de acasă să se dispute în satul Ciocârlia.