Rapid, Petrolul, Dinamo şi FC Hermannstadt, amendate de Comisia de Disciplină a FRF

Cluburile FC Rapid Bucureşti, Petrolul Ploieşti, Dinamo Bucureşti şi FC Hermannstadt au fost amendate, miercuri, de Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF), după incidentele din ultimele etape. Cea mai drastică amendă a fost aplicată clubului Rapid, 10.000 de lei, în timp ce restul au fost sancţionate cu câte 5.000 de lei.„FC Rapid 1923 vs. ACS Petrolul Ploieşti - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC Rapid cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 5.000 lei'', se arată în decizia luată în urma meciului dintre Rapid şi Petrolul (0-2), din etapa a cincea.Dinamo a fost amendată în urma partidei cu 5.000 de lei după incidentele de la partida cu FC Botoşani, din runda a cincea: ''SC Dinamo 1948 SA vs. AFC Botoşani - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d, cu aplicarea art. 12, 14 Bis şi 15 din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 5.000 lei. FC Hermannstadt a fost sancţionată cu o amendă de 5.000 de lei în urma incidentelor de la partida cu Sepsi OSK, din etapa a şasea: ''ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe vs. AFC Hermannstadt - Incidente - În temeiul art. 88.3 din Regulamentul Media, raportat la art. 83.7 din RD, se sancţionează clubul AFC Hermannstadt cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată într-un comunicat transmis de FRF.