Constănţeanul Andrei Pavel, despre situaţia în care se află Simona Halep. „Am auzit o grămadă de conspiraţii”

Andrei Pavel, fostul mare jucător român născut în Constanţa și fost antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre situația în care se găsește sportiva noastră în prezent.Andrei Pavel, 49 de ani, fost loc 13 ATP, a venit în echipa Simonei Halep în septembrie 2017, după US Open. „Cneazul", cum este poreclit, a fost prezent la mai multe turnee alături de Simona, colaborând cu australianul Darren Cahill în pregătirea româncei.Cu Andrei Pavel în echipă, Simona a ajuns numărul 1 WTA și a câștigat primul turneu de Grand Slam, Roland Garros 2018. Cei doi s-au despărțit în august 2019.Andrei Pavel a vorbit prin intermediul unui podcast despre ceea ce i se întâmplă în această perioadă Simonei Halep.„Nu înțeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open. Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit și Caroline Wozniacki. M-a surprins foarte mult toată povestea asta cu dopingul. Cât am fost antrenorul ei, ea mânca foarte simplu, foarte normal. Îi plăceau puiul, piureul de cartofi, tiramisu ca prăjitură, lucruri foarte simple. Iar în ceea ce privește vitaminizarea, era și mai simplu, foarte simplu, nu era nimic științific. Lua niște batoane Isostar, care au prea mult zahăr în ele, după mine, nu sunt performante. Lua vitamine simple și, cu toate astea, abilitatea ei pe teren era maximă. Făcea pregătire fizică foarte bună, intensitatea ei era maximă. Să aud că s-a dopat a fost o surpriză imensă”, a explicat Andrei Pavel în podcastul SportCast.Întrebat de moderator despre diferitele variante conspiraționiste care circulă în lumea tenisului, cum că Simona Halep ar fi făcut un pact cu WTA, Andrei Pavel a fost reticent:„Eu am auzit o grămadă de conspirații despre Simona Halep, dar gândiți-vă că eu am auzit o grămadă de conspirații și despre meciurile mele, că aș fi vândut nu știu ce partidă. Pe vremea mea, se scria că Andrei Pavel e sub influența pariurilor și tot felul de lucruri de care habar nu aveam.Nu am de unde să știu ce e acolo, dar din punctul meu de vedere e o nebunie. Sper să afle ce s-a întâmplat, dar eu n-am nicio bază să spun ceva concret. Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale”, a explicat Andrei Pavel în podcastul SportCast.Andrei Pavel a fost întrebat și despre antrenamentele pe care le făcea Simona Halep. Jucătoarea noastră a fost acuzată de Ion Țiriac că are probleme fizice deoarece nu s-a antrenat suficient.„Când am vorbit cu Tomai Firicel, fostul ei antrenor, îmi spunea câte ore muncește. Eu ziceam că trebuie să fie undeva la 6-7 ore, dar la intensitatea la care lucra Simona Halep, nu puteai să faci asta.Ea prindea foarte repede, prefera ca antrenamentul să fie mai scurt și intensiv, așa că am preferat acest lucru, decât să o lălăiesc prea mult, numai ca să pun orele acolo. Dar, într-adevăr, Simona avea un potențial foarte mare de concentrare și intensitate și pe ăla ar fi putut să îl ducă la un nivel mai înalt. Într-adevăr, sunt multe lucruri pe care nu le știm: accidentări, starea ei, perioada la femei. Sunt mulți factori care fac diferența. E un sport foarte greu, în care e puțină vacanță”, a mai spus Pavel.