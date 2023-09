Ana Bogdan: „Îmi doresc să câştig Ţiriac Foundation Trophy, pentru că sunt sentimente unice”

Tenismena Ana Bogdan, numărul 60 WTA, a declarat cu ocazia tragerii la sorţi a tabloului principal al turneului Ţiriac Foundation Trophy, că îşi doreşte foarte mult că câştige competiţia de la Bucureşti, sentimentele trăite în ţară fiind unice.„Este o mare bucurie pentru mine să vin aici să joc acest turneu. Anul trecut nu am reuşit, pentru că aveam alt program. De fiecare dată când vin în ţară să joc am acest sentiment de mulţumire de a juca acasă, emoţiile sunt diferite şi este ceea ce contează în final. Mă bucur enorm că sunt aici. Cred că este pentru prima oară când văd că nu sunt două românce una împotriva celeilalte din primul tur. Cred că vor fi nişte meciuri interesante, vor fi meciuri disputate şi urez succes tuturor româncelor. Îmi doresc foarte mult să câştig acest turneu pentru că de fiecare dată când joc acasă sunt sentimente unice şi mi-ar plăcea să am o colecţie de trofee Malvensky acasă. Dar trebuie să o iau pas cu pas şi meci cu meci, pentru că este cel mai important să fac acest lucru”, a declarat, luni, Bogdan.Principala favorită a turneului de la Bucureşti afirmă că organizarea unor astfel de competiţii în ţară va duce la dezvoltarea tenisului românesc.„E o bucurie şi onoare pentru mine să fiu aici, pentru că avem parte de o altă susţinere şi acest lucru ne dă întotdeauna foarte multă energie. Este foarte important să avem astfel de turnee în ţară, pentru că este mult mai uşor pentru jucătoare, putem să creştem aici acasă şi cu siguranţă dacă vor creşte aceste iniţiative tenisul va creşte şi el. Pentru mine este un sezon cu provocări, pentru că a avut şi are în continuare părţi bune, dar şi părţi mai puţin bune, din care am încercat să învăţ cât mai multe. Nu este un sezon extraordinar de bun, dar e unul cu provocări, cărora trebuie să le fac faţă”, a mai spus Ana Bogdan.Ea s-a arătat nedumerită în ceea ce priveşte amânarea unui verdict în cazul de dopaj în care este implicată Simona Halep: „Nici eu nu înţeleg de ce se amână acest verdict, sper că Simona este puternică, aşa cum o ştim noi, o adevărată campioană. Şi cu siguranţă va reveni la fel de puternică, dacă nu chiar mai puternică decât a fost, şi sper să treacă cât mai repede peste acest moment nefericit din carieră”.Jucătoarea Andreea Mitu a mulţumit organizatorilor pentru wild-card-ul primit la acest turneu.„Vreau să mulţumesc organizatorilor pentru wild-card-ul primit. E o oportunitate enormă pentru mine să joc aici acasă. Este o a doua ediţie şi organizatorii fac o treabă foarte bună, sper să avem o săptămână foarte bună. Mă bucur că joc acasă şi că văd doar oameni cunoscuţi”, a spus Andreea Mitu.