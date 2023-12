Mălina Călugăreanu: „Sper să reuşesc până în aprilie să fiu deja calificată la Paris”

Floretista Mălina Călugăreanu (CSA Steaua), cel mai bun sportiv al anului 2023 la Federaţia Română de Scrimă, a declarat că speră să acumuleze punctele necesare în viitoarele concursuri pentru a obţine calificarea olimpică până în luna aprilie 2024.În acest an, Călugăreanu s-a clasat pe locul trei la Jocurile Europene de seniori de la Cracovia şi pe locul opt la Mondialele de la Milano, dar niciun scrimer român nu a obţinut încă biletele pentru Paris.„Este nemaipomenit când ţi se recunosc meritele. A fost un an greu, un an în care am redescoperit plăcerea de a face scrimă. Sunt mulţumită că am avut rezultate, dar tot timpul este loc de mai bine. Cel mai mult preţuiesc medalia de bronz de la Jocurile Europene, pentru că mi-a dat încredere în mine pentru o potenţială calificare la Olimpiadă şi, de ce nu, poate şi un parcurs bun acolo. Calificarea mea depinde de foarte multe competiţii, depinde acum de starea mea de bine, de modul în care mă pregătesc şi de psihicul pe care o să-l am, pentru că cel mai greu se lucrează cu psihicul. Eu sper să nu ajung la acel concurs zonal, ultimul criteriu de calificare. Am mai participat la două astfel de concursuri, în 2016, când m-am şi calificat la Rio, doar că atunci nu conştientizam prea mult ce se întâmplă, şi în 2021, pentru calificarea la Tokyo, dar acolo presiunea şi emoţiile au fost foarte mari. Eu sper ca în urma ranking-ului, clasamentul mondial, să reuşesc în aprilie să fiu deja calificată la Paris. O medalie la concursurile de Cupă Mondială îţi asigură mai multe puncte şi un loc mai sus în rankingul pentru calificare”, a spus floretista de la CSA Steaua.