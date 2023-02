Spadasini de la CS Farul şi CSS 1, în cantonament cu lotul României, la Izvorani

Spadasinii care vor participa, în această lună, la Campionatul European de scrimă pentru juniori şi cadeţi de la Tallinn (Estonia) s-au pregătit, în ultima săptămână, la complexul de la Izvorani.În cantonament s-au aflat sportivi şi antrenori de la cluburi din Constanţa, Satu Mare, Oradea, Craiova şi Bucureşti, acest lucru fiind posibil prin programul Bursa olimpică pentru juniori (BOPJ), iniţiat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. Organizat de Federaţia Română de Scrimă, stagiul de pregătire se va încheia duminică, 19 februarie.„Muschetarii” au tras pe planşetele de la Izvorani sub privirile antrenorilor Radu Podeanu, Adrian Szilagyi, Andrei Timoce, Nicolae Ille şi Alina Ciuculescu.Lotul masculin de spadă cadeţi are următoarea componenţă: David Pădureanu, Luca Iliuţă, ambii de la CSS 1 Constanţa, Andrei Aparaschiţei şi George Petrache, ambii de la CSA Steaua Bucureşti. Antrenor coordonator - Monica Marinescu (Constanţa).Condus de antrenorul coordonator Mihaela Ion, de la CS Farul Constanţa, lotul masculin de spadă juniori îi are în prim-plan pe Florin Mirică (CS Farul), Alexandru Stoica (UNEFS Bucureşti), Claus Sebeşan (LPS Bihorul Oradea) şi Rareş Marghescu (CSA Steaua Bucureşti), în timp ce lotul feminin de spadă cadeţi este alcătuit din Andreea Muntean (Crişul Oradea), Natalia Constantin, Erica Badea (ambele de la CSS Steaua Bucureşti) şi Alexandra Drăgan (LPS Bihorul Oradea).XXXÎn Ungaria, la Centrul Olimpic de la Tata, se află în pregătiri echipa feminină de floretă, tot în perspectiva Campionatului European de scrimă pentru cadeţi şi juniori. Sub comanda antrenorului federal Petre Ducu şi a antrenorului Livius Buzan, se află un lot alcătuit din Teodora Şofran, Maria Teodorescu, Ingrid Miti Bikfalvi, Enya Male şi Darra Cişmaş.XXXNu în ultimul rând, fetele de la sabie se pregătesc la Bucureşti, în Sala „Ana Pascu” (Floreasca), sub comanda antrenorilor Alexandru Chiculiţă, Tiberiu Dolniceanu, Irina Covaliu, Alin Badea, Ciprian Gălăţanu, Alexandru Siriţeanu şi Radu Tofan.Fetele convocate sunt Ilinca Pantiş, Roberta Ciobanu, Catinca Dumitru, Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Alexia Grosu, Ioana Condrea, Daria Miron, Andreea Adăniloaie, Alexandra Mitruş, Amalia Stan şi Andreea Şerbănoiu.