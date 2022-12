Scrimerii încep calificările pentru JO de la Paris 2024 pe 1 aprilie

În lumea scrimei, anul 2023 aduce în prim plan calificările pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024, iar Iulian Teodosiu, Maria Boldor, echipele de sabie seniori şi spadă senioare au cele mai mari speranţe să obţină biletele pentru marea competiţie.„Calificările pentru Jocurile Olimpice încep pe 1 aprilie, nu e o păcăleală, şi se termină anul următor, pe 31 martie. Rezultatele avute până la 1 aprilie se vor înlocui cu cele de la următoarele competiţii, deci sportivii noştri trebuie să meargă mai bine ca în anul precedent ca să poată acumula cât mai multe puncte.La scrimă, se merge doar pe clasamentul mondial, nu sunt locuri cotă, wild-card-uri. Poţi să iei, de exemplu, medalie la Europene şi să nu te califici la JO.Cu şanse de calificare îl văd în primul rând pe Iulian Teodosiu, pentru că are experienţă şi are posibilităţi. Ne bazăm în continuare şi sperăm să calificăm echipele de sabie băieţi şi spadă fete, la floretă fete sperăm la individual prin Maria Boldor. Sperăm şi la sabie fete la individual, dar aici ne vom baza pe ultima competiţie pe zona europeană, care va oferi un singur loc pentru fiecare armă. Va fi un concurs individual şi cine câştigă participă la Jocurile Olimpice. În momentul de faţă, Sabina Martiş ar avea cele mai multe şanse. Ca în fiecare an, şi în 2023 ne aşteptăm la medalii la Europenele şi Mondialele de seniori”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Marius Florea.„Iulian Teodosiu şi Maria Boldor sunt laureaţii anului acesta, dar pe lângă ei sunt mai mulţi, pentru că au fost multe rezultate în acest an. La sabie masculin mai sunt Radu Niţu, Matei şi Casian Cîdu, Marco Şovar, la spadă fete Bianca Benea, Alexandra Predescu, Talida Enache, Cristina Constantinescu, la floretă feminin avem junioarele Emilia Corbu, Karina Vasile, Teodora Şofran, Andreea Dincă. Sunt mulţi care au luat medalii”, a mai spus preşedintele Florea.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / Cristian Nistor