Cristinel Romanescu: „Rezultatele din acest an ne dau speranţe pentru medalia de la JO care ne lipseşte”

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă (FRTM), Cristinel Romanescu, a declarat că anul 2023 a fost unul bun, rezultatele înregistrate oferind speranţa că România poate câştiga o medalie olimpică la Paris în 2024, singura care lipseşte acestei discipline.„Federaţia Română de Tenis împreună cu sportivii şi antrenorii a avut un an foarte bun, chiar dacă echipa feminină în finala Campionatului European din Suedia a jucat cu calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris pe masă. Însă fetele nu au reuşit să învingă Germania în această a şasea finală europeană consecutivă a României şi au obţinut medaliile de argint. Ratarea titlului european rămâne un regret pentru că anterior, în vară, la Jocurile Europene, fetele noastre bătuseră Germania în finală. Dar se întâmplă, ăsta e sportul, o dată am câştigat noi, o dată ele. Culmea e că la Jocurile Olimpice de la Tokyo, regulamentul era invers, adică echipa care câştiga Jocurile Europene se califica direct la JO şi nu cea care câştiga Europeanul. Atunci, în urmă cu patru ani, noi am câştigat Europeanul, iar Germania Jocurile Europene, asta e viaţa. Revenind, anul 2023 a fost unul foarte bun, pentru că iată, Bernadette Szocs este pe locul 12 mondial. Să nu uităm că ea a învins-o pe chinezoaica Meng Chen, campioana olimpică en titre (n.r. - la turneul WTT Champions Frankfurt), deci rezultatele din acest an ne dau speranţe pentru Paris că echipa României are şanse să obţină acea medalie care ne lipseşte. Echipa de seniori la masculin, una întinerită, a avut de asemenea o evoluţie bună la Jocurile Europene de la Cracovia, unde a obţinut un loc 5. Şi tot la Cracovia, la simplu masculin, Eduard Ionescu a venit şi el pe locul 5, chiar dacă are doar 19 ani”, a spus el.