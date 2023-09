România, medalii de argint la Campionatul European de Tenis de Masă Feminin

România a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de tenis de masă! Echipa noastră a cedat clar la Malmo în fața Germaniei, duminică, scor 0-3. România a încheiat pe locul al doilea la Campionatele Europene de tenis de masă! Duminică, Germania a reușit să se impună în toate cele trei meciuri: 3-0. Astfel, Germania a obținut calificarea directă la Jocurile Olimpice de anul viitor, care vor avea loc la Paris.Meciul 1: Eliza Samara – Xiaona Shan 0-3 (6-11, 8-11, 8-11), meciul 2: Bernadette Szocs – Ying Han 16-14, 8-11, 8-11, 10-12 şi meciul 3: Andreea Dragoman – Nina Mittelham 2-3 (11-5, 9-11, 11-8, 6-11, 10-12).„În ciuda scorului finalei, România – Germania 0-3, tricolorele au luptat, ne-au oferit noi momente de mândrie şi de tenis de masă de calitate, în Malmo Arena, unde au urcat pe a doua treaptă a podiumului, la finalul zilelor în care au avansat treptat, din grupe până în ultimul act.Elizabeta Samara, Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman ne-au făcut să visăm la revenirea titlului european în România, însă momentele cheie şi ultimul cuvânt le-au aparţinut adversarelor”, a scris Federația Română de tenis de masă, pe rețelele de socializare.„Ñe-am dorit să ajungem în finală cu România pentru că ne doream să ne luăm revanșa după ce am pierdut finala de la Jocurile Europene în fața acestei echipe. Şi am reuşit!”, a spus Tamara Boros, antrenoarea Germaniei.Pe de altă parte, echipa feminină formată din Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Adina Diaconu, Andreea Dragoman şi Elena Zaharia a avut șansa să își ia revanșa în fața Germaniei, după eșecul din 2021, de la Cluj.Chiar dacă au încheiat competiţia pe locul al doilea, s-a dovedit, din nou, că şcoala constănţeană de tenis de masă feminin este una care se ridică la cel mai înalt nivel. Antrenorul Viorel Filimon şi jucătoarele Eliza Samara şi Elena Zaharia, toţi trei din Constanţa, au făcut totul ca această echipă să se menţină în fruntea tenisului de masă mondial. Şi au reuşit!Nu a fost medalie de aur, nu ne-am calificat direct la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, însă am fost o nucă tare pentru toate echipele prezente la acest Campionat European.Constanţa poate fi numită capitala tenisului de masă feminin românesc pentru că de aici, de la Constanţa, au plecat nume mari în acest sport.Cea mai experimentată jucătoare a României, Eliza Samara, a dovedit din nou că se poate juca bine şi la 34 de ani dacă perseverezi şi te antrenezi la cel mai înalt nivel.Pentru constănţence urmează acum alte competiţii unde vor lupta pentru echipele lor de club, dar cu siguranţă fetele antrenate de Viorel Filimon sunt cu gândul la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Paris.