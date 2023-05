„Cupa Sport Pentru Sănătate” la tenis de masă şi-a mai consumat o ediţie

A fost spectacol în incinta „Tomis Mall Constanţa” acolo unde în acest week-end a avut loc o nouă ediţie a „Cupei Sport Pentru Sănătate” la tenis de masă. Turneele s-au desfăşurat într-un mod inedit de această dată, mai exact Liga Starter şi Liga Challange având loc în aceeaşi zi.La Liga Starter, acolo unde se întâlnesc jucătorii amatori de nivel începător, s-au jucat multe meciuri spectaculoase care au avut rezultate foarte strânse. După aproximativ patru ore de joc s-a stabilit şi podiumul. Locul 1 a fost adjudecat de Nicuşor Dachin, care l-a învins în finală pe George Petrea, un jucător care a revenit la masa de joc după aproximativ un an şi jumătate. Locurile 3 au fost împărţite între Jean Sauget şi Lilian Neguţu, ambii urcând pe treapta a treia a podiumului.După ce s-a încheiat această Ligă, a urmat imediat Liga Challange, un turneu în cadrul căruia jucătorii au mai multă experienţă la masa de joc.Schimburi de mingi fulminante şi faze spectaculoase în decursul a câtorva ore au făcut ca asistenţa să aibă ce vedea.La final, Anton Ciobanu a fost declarat marele învingător după ce în finală l-a învins pe Doru Enache. Treapta a treia a podiumului a fost împărţită de Florian Pop şi Mihai Vîslă.Organizatorul turneului, Radu Dan Andrei, care este totodată şi cel care a înfiinţat „Asociaţia Sport Pentru Sănătate”, s-a declarat mulţumit la finalul celor două turnee.„Au fost două turnee superbe. Meciuri incredibile cu adversari care şi-au dorit victoria. Chiar dacă ei sunt jucători amatori, să ştiţi că de cele mai multe ori îşi ridică foarte mult nivelul şi dacă nu am şti, am zice că sunt profesionişti. Avem şi spectatori fideli care vin şi privesc la acest spectacol. Le mulţumesc mult celor de la Tomis Mall Constanţa că mi-au permis să organizez aici aceste turnee. Mai avem o etapă în iunie, după care sezonul o va lua de la capăt. Vom da practic resetare la clasamentul general şi apoi, cel mai bun să câştige. Oricum, eu îi felicit pe toţi pentru ambiţia de care dau dovadă”, a spus Radu Dan Andrei.Aşa cum a spus şi organizatorul competiţiilor, „Cupa Sport Pentru Sănătate la Tenis de Masă” continuă şi luna viitoare. Va fi practic o ultimă etapă, iar atunci vom cunoaşte câştigătorii sezonului.An de an, din ce în ce mai mulţi doritori de mişcare şi iubitori ai acestui sport vin la aceste turnee pentru a-şi măsura forţele cu adversari puternici.Şi spectacolul este garantat, astfel că de multe ori, la final, nici nu mai contează cine învinge. Sunt meciuri care plac spectatorilor, iar mai mult decât atât sunt meciuri care leagă prietenii, unele care pot rămâne pe viaţă.