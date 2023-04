Jucătorii români continuă drumul spre medalii la Europenele Under-21 de Tenis de Masă

Sportivii români continuă drumul spre medalii la Campionatele Europene de tenis de masă Under-21 de la Sarajevo, competiţie la care au înregistrat, joi, 18 victorii şi 4 eşecuri, potrivit site-ului Federaţiei Române de Tenis de Masă.La simplu masculin, în faza a doua a grupelor, Eduard Ionescu a câştigat primele două meciuri din Grupa D, 4-1 (11-8, 11-8, 11-4, 3-11, 11-8) cu cehul Tomas Martinko şi 4-0 (11-7, 11-5, 13-11, 11-8) cu suedezul Daniel Lindso, iar sâmbătă îl va întâlni pe elveţianul Mauro Scharrer.În Grupa F, Andrei Istrate a dispus de norvegianul Borgar Haug cu 4-0 (11-4, 11-5, 11-3, 11-7) şi a câştigat prin neprezentarea germanului Kay Stumper, iar sâmbătă îl va înfrunta pe italianul Tomasso Giovannetti.Iulian Chiriţă are şi el două victorii în Grupa G, 4-0 (11-6, 11-9, 11-9, 11-5) cu francezul Hugo Deschamps şi 4-2 (8-11, 11-5, 9-11, 11-5, 11-4, 11-8) cu cehul Ondrej Kveton, iar sâmbătă va primi replica italianului John Oyebode.În Grupa H, Darius Movileanu a dispus de englezul Connor Green cu 4-2 (8-11, 11-13, 11-5, 11-3, 11-4, 11-9), dar a pierdut în faţa croatului Ivor Ban cu 2-4 (12-10, 8-11, 10-12, 11-9, 8-11, 8-11), iar sâmbătă îl va întâlni pe Miguel Nunez (Spania).La feminin, Bianca Mei-Roşu are două victorii în Grupa C, 4-2 (12-10, 8-11, 11-8, 11-9, 6-11, 11-9) cu turcoaica Ozge Yilmaz şi 4-2 (9-11, 7-11, 11-8, 11-7, 12-10, 11-6) cu bulgăroaica Ţvetelina Gheorghieva, urmând să joace sâmbătă cu galeza Anna Hursey.În Grupa D, Camelia Mitrofan a pierdut primele două meciuri, 2-4 (11-3, 7-11, 7-11, 11-8, 5-11, 5-11) cu Charlotte Lutz (Franţa) şi 3-4 (9-11, 14-12, 11-13, 10-12, 11-9, 11-8, 9-11) cu slovena Sara Tokic, iar sâmbătă o va înfrunta pe poloneza Anna Brzyska.